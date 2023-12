Wer Terence Carr ist und was seine Kunst ausmacht, konnten Besucherinnen und Besucher am Sonntag anlässlich seiner Vernissage in der Galerie im Torhaus live miterleben. „Meine Realität“ titelt seine Schau mit Malerei, Skulptur und Relief verteilt auf zwei Stockwerken. Das Werk des 1952 in Nairobi in Kenia geborenen Künstlers sticht heraus.

Nicht allein auf Grund seiner Farbigkeit, sondern zugleich durch seine Vieldeutigkeit. Seit mehreren Jahren steht der Galeriekreis in Kontakt mit Carr zwecks Planung einer solchen Ausstellung. Der mehrfach für sein Schaffen ausgezeichnete Künstler erwies sich im Gespräch als ein überaus humorvoller Zeitgenosse.

Dazu ein mannshoher Stock

Ohne Frage, Terence Carr fällt auf, was das Outfit angeht. Dazu ein mannshoher Stock, bei dem es sich nicht um eine Gehhilfe handelt. Das stellte er gleich zu Beginn seiner selbst gehaltenen Einführung klar, würde er doch immer wieder darauf angesprochen. Vielmehr geht es um eine Art Relikt, das seiner Herkunft aus Ostafrika und seiner Zeit beim Militär geschuldet ist. So trage er den Stock auch nicht ständig bei sich, sondern nur zu besonderen Gelegenheiten wie auf Kunstmessen oder in Galerien. Ungeachtet dessen könne er seine Hände darauf gut abstützen, denn wohin solle er sonst mit ihnen.

Karl-Anton Maucher blickte in seinem Grußwort kurz auf das Ausstellungsjahr 2023 zurück mit Werkbeiträgen von Dietlinde Stengelin, Heiko Herrmann sowie Sabine und Oliver Christmann. Diese Reihe renommierter Künstlerinnen und Künstler setzt der Galeriekreis nun mit Terence Carr fort. „Seine Bilder und Plastiken führen uns hinein in unterschiedliche Grenzbereiche und finden Schnittmengen von Malerei und Figuration, von Stilen und Kulturen“, umriss Maucher Carrs Schaffen, das bei näherer Betrachtung in der Tat ein recht vielgestaltiges ist.

An der Royal Military Academy

Dabei mag man sich fragen, wie sein Militärdienst - erst an der Royal Military Academy im südenglischen Sandhurst, dann bis 1978 als Offizier in der britischen Armee, wozu auch Einsätze im Nordirlandkonflikt gehörten - zum Bild des späteren Künstlerdaseins passt. Carr hat 1978 den Dienst quittiert und ging zum Studium an die Universität in Augsburg. Seit 1982 ist er freischaffend tätig mit Atelier in Günzburg.

In seinem Vortrag sprach er die verschiedenen Realitäten im Leben eines Menschen an, jeweils beeinflusst von Faktoren wie Gesellschaft und Umwelt. Diese Realitäten reichten von der physischen, wissenschaftlich nachprüfbaren Form bis zu geistig-immateriellen Vorstellungen. So befänden sich Menschen gemeinsam in einem Raum und bildeten damit eine Realität, nur habe jede und jeder zugleich seine eigene.

Was hat das nun mit Terence Carr, von dem er gerne in der dritten Person spricht, zu tun? Mit einem, der ganz konkret die Kettensäge zur Hand nimmt und auf recht brutalem Weg einen Baumstamm in die gewünschte Form bringt. Diese dann farbig gestaltet und mit Titeln wie „Knocking in Heavens Door“, „Stop the World“ oder „Flowers for the Duchess“ versieht. Figur und Abstraktion gehen dabei ineinander über. Menschen, Tiere und Objekte bilden einen eigenen Kosmos, den es zu entschlüsseln gilt oder auch nicht.

Holzskulptur „Adventure Holiday“

Die Holzskulptur „Adventure Holiday“ im zweiten Stockwerk ist ein schönes Beispiel für Carrs unerschöpfliches Spektrum an Ideen. Sie bildet ein loses Geflecht aus seinen Realitäten, platziert neben hoch aufragenden Paaren - den „Lovers protecting“. Dieses Ensemble in der Raummitte lädt Besucherinnen und Besucher zum Verweilen ein und zum Umschreiten der Werke.

Warum immer wieder das Motiv einer Krone auftauchen würde, die im eigentlichen Sinne keine ist? Vielmehr der Kamm eines Hahns gemeint sei und Carr von seinem „Lusthahn“ spricht, wenn er auf das große scherenschnittartige Hochformat „Meine Realität“ verweist. Es ist die Lust am Tun, das sich hier als flächendeckendes Informel zwischen Skulptur und Malerei ausdrückt.

Die Malerei steht im Zentrum

Die Malerei steht für Carr im Zentrum, machte er im Gespräch mit Galeriekreissprecher Otto Schöllhorn deutlich. Sie war zuerst da, nicht die Skulptur oder das Relief. Davon zeugen die entlang der Wände platzierten Zeichnungen in Acryl. Abstrakt und doch figurativ, farbflächig und skizzenhaft angelegt, geben sie Gesichter zu erkennen, die emotional aufgeladen wirken. Carrs Ausstellung kommt mit großer Farbgewalt daher und zugleich ruht diese Schau in sich.

Statt überladen zu sein, bietet sie genügend Raum für das Entdecken seiner Realitäten und somit auch der eigenen. Diese dürfen, was die jeweils eigene Vorstellung von bildender Kunst angeht, voneinander abweichen, müssen es aber nicht. Alles ist erlaubt. „Man muss versuchen, hinter die Farbe zu schauen“, sagt der Mann mit dem Stock, der sich als „Dandy“ im Kunstbetrieb sieht und über sich selbst lacht.

Die Ausstellung „Meine Realität“ von Terence Carr in der Galerie im Torhaus dauert bis 6. Januar 2024. Sie ist freitags bis sonntags und Neujahr von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Heiligabend, 25. Dezember und Silvester geschlossen. Am Dienstag, 2. Januar, um 17 Uhr findet „Eine Stunde Kunst“ statt.