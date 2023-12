Telekom sucht jetzt mit Plakaten nach Mobilfunk-Standorten

Die Deutsche Telekom will in Leutkirch mit Plakaten und Zeitungsanzeigen nach neuen Standorten für Mobilfunkstationen suchen. Wie das Unternehmen mitteilt, seien ganze Ortsteile der Allgäu-Stadt unterversorgt. „Leutkirch braucht neue Standorte, um beim Mobilfunk nicht den Anschluss zu verlieren“, heißt es in einer „Medieninformation“.

Die Telekom wolle diesen „ungewöhnlichen Weg“ gehen, weil es weiterhin schwierig und langwierig sei, potenzielle Flächen für Sendemasten zu finden. Es gelte, eine Grundversorgung im Innen- und Außenbereich sicherzustellen. Grundsätzlich sei das Mobilfunknetz in Leutkirch bereits heute sehr stark belastet – und der Bedarf nehme weiter zu, heißt es in der Mitteilung.

Kritik an der Stadt Leutkirch

„Allein im vergangenen Jahr ist der Datenverkehr in unserem Netz wieder um 30 Prozent gestiegen“, wird Daniel Eger, kommunaler Ansprechpartner bei der Telekom, zitiert. Das Netz dürfe deshalb nicht stillstehen, sondern müsse fortlaufend verdichtet werden, „um mit den Wünschen der Menschen Schritt zu halten“.

In diesem Zusammenhang kritisiert Daniel Eger das Verhalten der Stadt Leutkirch:

Zu unserem Bedauern agiert die Kommune sehr zurückhaltend, bietet nur bedingt kommunale Liegenschaften an und zeigt sich insgesamt wenig kooperativ, wird der Mitarbeiter in der Pressemitteilung zitiert.

Angebote zur Information und zum Dialog für Verwaltung, Gemeinderat und Bürger zum Thema Mobilfunk seien in Leutkirch bislang nicht angenommen worden, ergänzt der kommunale Ansprechpartner. Erschwerend komme für die Telekom hinzu, dass sich die Standortakquise im privaten Umfeld – „aufgrund einer starken Präsenz an Bürgerinitiativen gegen den Mobilfunk“ – als „sehr schwierig“ erweise.

Unverständnis im Rathaus

Im Leutkircher Rathaus sorgen die Vorwürfe der Telekom indes für Unverständnis: „Diese Aussage entbehrt jeglicher Grundlage und führt die Realität ad absurdum. Das Gegenteil ist der Fall. Suchkreisanfragen werden schnellstmöglich und lösungsorientiert bearbeitet. Hier gilt es aber auch, die Bedenken der Bürgerschaft zu berücksichtigen und gute Lösungen für alle Seiten zu finden“, teilt Thomas Stupka, der bei der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, auf Anfrage von Schwäbische.de mit. Städtische Flächen würden regelmäßig angeboten, „wenn diese vorhanden sind und dadurch konfliktarme Lösungen ermöglicht werden.“

Auf SZ-Nachfrage erklärt eine Sprecherin der Telekom, dass etwa in der Kernstadt „dringend zusätzliche Standorte“ benötigt werden. In Adrazhofen sei das Unternehmen seit Jahren aktiv und wolle „die Versorgungslücke mit einem Standortbau schließen“. Eine geeignete Fläche zu finden, sei dort bislang allerdings schwierig.

„Erfreulicher Kontrast“

Um die Versorgung in Friesenhofen, Diepoldshofen sowie an der Bundesstraße 465 zu gewährleisten, gibt es bereits seit Jahren konkrete Planungen, die bislang allerdings scheiterten. Zudem will das Unternehmen den Mobilfunk in Gebrazhofen und Ottmannshofen verbessern. Darüber hinaus werde ein neuer Sendemast „im Bereich Emerlanden“ vorangetrieben.

Als einen „erfreulichen Kontrast“ bewertet die Telekom indes die Entwicklung in Hofs und Ausnang, wo sich eine Mehrheit der Bürger bei einer Versammlung für einen neuen Mobilfunkmast aussprach. Hier seien die Verantwortlichen aktiv auf die Telekom zugekommen. Auch deshalb treibe das Unternehmen die Planung dort nun konkret voran.

Pilotprojekt in Überlingen

Bei einem Pilotprojekt im April in Überlingen hatte die Telekom schon per Plakat nach einem neuen Standort gesucht. Daraufhin habe es eine „überaus positive Resonanz“ gegeben.

Wer einen Standort für eine Mobilfunkanlage zur Verfügung stellt, erhalte eine langfristige, ortsübliche Miete, schreibt die Telekom. Daniel Eger verspricht: „Wir werden jedes Angebot prüfen, das für Leutkirch und die Region reinkommt. Egal ob Dachstandort oder Freifläche.“