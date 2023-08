Tanz–Weltreise mit Bliems Bunter Bühne

Am Anfang von BBB stand die Tänzerin Majorie, die 1990 in „Cats“ in Wien den jungen Alfred Bliem derart fesselte, dass er insgesamt 38 mal das Musical besuchte und hier die Idee bekam, zu seiner bestehenden Ottmannshofer Jiu–Jitsu Sportschule ein Tanz–Theater einzurichten.

Ein voller Erfolg, wie man nach nun 33 Jahren rückblickend feststellen darf: Heute sind, mit der Zweigstelle in Bad Wurzach, auch nach der schwierigen Corona–Zeit an die 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Allgäuer Region aktiv in diversen Kursen. Die Grundidee: „Mit Tanz Geschichten zu erzählen“.

Tanz–Weltreise in der Festhalle

Was lag daher im Also–Festival näher, als am Sonntagabend das Jubiläum mit einer Tanz–Weltreise in der Festhalle zu feiern, mit Flugkapitän Alfred „Guggi“ Bliem als bewährten Moderator. Souverän führte er nicht nur durch ein über drei Stunden fesselndes Programm, sondern ließ mit bündigen Anekdoten und Highlights vergangener Shows in Bildern und Videoclips die ereignisreiche Geschichte von BBB lebendig werden.

Und so entfachten die Gruppen „Sweet Devils“, „Candy Crusher“, „Dopamin“, „Tipsy Flow“ und „Showtanz“, mit Kindern im Grundschulalter bis zu den Erwachsenen, rund um den Globus ein kontrastreiches Tanz–Feuerwerk, das mit viel Szenen– und einem anhaltenden Schlussapplaus bedacht wurde. Den bestens vorbereiteten Protagonisten war ihre innere Begeisterung anzumerken, die auf das Publikum ausstrahlte. Unterstützt wurden sie dabei von einer modernen Technik, ausgesuchten Songs mit vollem Sound, Kostümen und Accessoires sowie einer wirksamen Maske.

Tanz–Potpourri zu James Bond–Filmen

Gerne ließ sich so der Zuhörer auf einer einmaligen „Flugreise“ mitnehmen. Unter anderem mit „Top Gun“ und „42nd Street“ in die USA, zu einer Party Sause in die Südsee, zu „Icecream“ nach Südkorea, mit geschmeidigem Bauchtanz in den Orient, an die Westküste nach Hollywood und mit ruckartig gruselnden Bewegungen nach Rumänien. Nicht fehlen durfte schließlich auch ein Tanz–Potpourri zu ausgewählten James Bond–Filmen.

Wie Alfred Bliem zutreffend beim großen Finale in seinem herrlichen Münchner Akzent resümierte („Alle haben voll ‚neig’haun“ ) ist BBB nach 33 Jahre jung geblieben und „voll im Saft“, verbunden mit dem Versprechen: „ Die Reise geht weiter“.