Taliban quartieren Mädchen aus Waisenhaus um

Der Leutkircher Verein „Hilfe für Herat“ unterstützt seit mehreren Jahren ein Waisenhaus in der gleichnamigen afghanischen Stadt. Lamm-Wirt Aziz Rahimi ist Ende Februar/Anfang März mit seiner Frau Roza wieder in die Region geflogen, wie sie berichten.

Über die Situation im Waisenhaus Ansari heißt es in ihrem Bericht: „Während der dreimonatigen Winterferien ist ein neues Schlafgebäude für die 250 Jungen errichtet worden, das nun mit dem Beginn des Unterrichts eingeweiht wird. Wie sich herausstellte, waren die 50 Mädchen, die in einem separaten Gebäudeteil des Waisenhauses gewohnt hatten, auf Geheiß der Taliban in einen ehemaligen Kindergarten in der Nähe der staatlichen Schule umquartiert worden.“

Mädchen werden weiter versorgt

Anders als die Jungs, die in die zum Waisenhaus gehörige Schule gehen, seien die Mädchen schon immer in der staatlichen Schule unterrichtet worden. Vor ihrem Umzug in den ehemaligen Kindergarten hätten sie jedoch im Waisenhaus zusätzlichen Unterricht in den Fächern bekommen, die von Frauen unterrichtet wurden, wie etwa Mathematik und Persisch.

Dieser Zusatzunterricht falle nun weg. Die Mädchen sollen mit den Spendengeldern des Vereins aber weiterhin mit Grundnahrungsmitteln versorgt werden, wird betont.

Vor ihrer Reise haben Aziz und Roza Rahimi demnach bereits 10.000 Euro nach Afghanistan transferiert, von denen sie Lebensmittel gekauft haben. Seit letztem Jahr sollen diese Grundnahrungsmittel nicht nur für die 250 Waisenjungen, die 50 Mädchen und mehrere hilfsbedürftige Familien und Witwen mit Kindern verwendet werden.

Mehr Spendengelder benötigt

Zusätzlich erhalten inzwischen auch die rund 400 bis 450 Halbwaisen, die von außerhalb kommen, während des Schuljahres eine warme Mahlzeit am Tag. „Im Klartext bedeutet das, dass wir, um wirklich helfen zu können, künftig jährlich 30.000 Euro statt wie bisher 20.000 Euro an Spendengeldern benötigen“, so Rahimi.

Mitte März fand im Lamm ein Benefizabend statt, bei dem Aziz Rahimi unter anderem von der Reise berichtete. An diesem Abend kamen insgesamt 4260 Euro an Spendengeldern zusammen. Wie viel Geld von denjenigen, die an dem Abend nicht dabei sein konnten, auf dem Spendenkonto des Vereins eingegangen ist, stehe noch nicht fest.

Den kompletten Bericht sowie weitere Informationen gibt es online unter www.hilfe-fuer-herat.de