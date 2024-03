Täter nach mehreren Pkw-Aufbrüchen festgenommen

Die Polizei hat am späten Sonntagabend einen Tatverdächtigen festgenommen, der augenscheinlich auf Beutezug war. Ein Zeuge meldete laut Polizeibericht, dass ein mit einer Sturmhaube gekleideter Fahrradfahrer mit einer Taschenlampe in geparkte Autos leuchten würde. Auf Grund dessen leitete die Leutkircher Polizei sofort Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Verlauf eine Streife den 25-jährigen Tatverdächtigen in der Innenstadt feststellte. Der Mann flüchtete zunächst, konnte aber im Laufe der Verfolgung im Öschweg festgenommen werden. Da bei dessen Durchsuchung Einbruchswerkezug, zwei Messer und eine Schreckschusspistole aufgefunden wurden, muss sich der 25-Jährige wegen des versuchten Diebstahls mit Waffen verantworten. Hinzu kommt, dass bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung Diebesgut aufgefunden werden konnte, das vergangene Woche im Rahmen von Pkw-Aufbrüchen auf den Parkplätzen im Schulzentrum entwendet wurde. Ob weitere Einbrüche auf das Konto des 25-Jährigen gehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.