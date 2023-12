Das SZ-Lesertürchen ist ausgezählt: Im Rahmen des Spenden-Adventskalenders der Volksbank Allgäu-Oberschwaben und der „Schwäbischen Zeitung“ hat die NABU-Ortsgruppe Wangen mit Abstand die meisten Stimmen der SZ-Leser gesammelt. Zur Belohnung gibt es 4000 Euro. Auf den weiteren Plätzen folgen der SV Vogt (2000 Euro) sowie der FC Isny (1500 Euro).

Ihre Spendensumme will die Wangener Ortsgruppe des Naturschutzbundes in die Ausstattung einer neuen Umwelt-Werkstatt investieren. Dort sollen künftig Nistkästen gefertigt und Veranstaltungen durchgeführt werden. „Durch eine gut eingerichtete Werkstatt können wir der Bevölkerung Zugang zur aktiven Naturschutzarbeit ermöglichen“, schrieb die NABU-Ortsgruppe in ihrer Bewerbung.

Überdachte Tribüne

Der SV Vogt will seine 2000 Euro für den Bau einer überdachten Tribüne am Sportplatz verwenden. Dann könnten die Zuschauer auch bei schlechtem Wetter schöne Stunden auf dem Vereinsgelände verbringen. Über 1500 Euro kann sich der FC Isny freuen, der alle aktiven Jugendspieler mit Jubiläums-T-Shirts ausstatten möchte.

Darüber hinaus gehen 800 Euro an die Musikkapelle Ratzenried, 600 Euro an den Förderverein der Grünen Hexen in Leutkirch, 500 Euro an die SG Tell Wolfegg, 350 Euro an den Trommlerzug Lindau/Aeschach sowie 250 Euro an den Kindergarten St. Vitus in Altmannshofen.

10.000 Euro verteilt

Insgesamt werden über das SZ-Lesertürchen 10.000 Euro verteilt. Auch in diesem Jahr waren wieder viele Stimmen eingegangen - per Original-Zeitungscoupon sowie über das Online-Voting. Für ihre Favoriten abgestimmt hatten SZ-Leser der fünf Lokalausgaben Leutkirch, Wangen, Bad Waldsee, Ravensburg und Lindau. Acht Projekte, die zuvor von einer Jury festgelegt wurden, standen zur Auswahl.