Synthetische Eisbahn zieht Tausende Läufer an

Über fünf Wochen lang konnte man auf dem Leutkircher Marktplatz zwischen Ende November und Anfang Januar Schlittschuhlaufen. Seit wenigen Tagen ist die Bahn geschlossen, die Abbauarbeiten laufen und die Bahn wird bis zum nächsten Winter eingelagert. Thomas Stupka von der Stadtverwaltung, einer der Hauptorganisatoren des Projekts, zieht Bilanz.

Nein, der Wettergott war den Verantwortlichen in diesem Dezember nicht gewogen. Auf die Frage, wie oft er diesen in den letzten Wochen verflucht hat, erklärt Stupka: „Tatsächlich hatten wir im Dezember leider sehr oft sehr schlechtes Wetter, was verständlicherweise für weniger Besucher sorgt. Das Risiko besteht bei Freiluft-Veranstaltungen zwar immer, trotzdem hätte es natürlich gerne besser sein dürfen.“

Anfang Dezember sorgte der Schnee noch für perfekte Winteratmosphäre, das Wetterglück hielte aber nicht lange. (Foto: Hannah Maren )

Bahn sorgte für Belebung

Nichtsdestotrotz falle das Fazit sehr positiv aus. „Wir haben sehr viele begeisterte Rückmeldungen erhalten. Die Bahn wertet die Innenstadt zu dieser Jahreszeit erheblich auf und sorgt für Belebung. Genau das war ja auch unser Ziel“, so Stupka.

Auch Tobias Pflug, der als Innenstadtbeauftragter ebenfalls maßgeblich in die Organisation mit eingebunden war, erklärte kürzlich gegenüber Regio TV, dass das Ziel, Besucher in die Altstadt zu bringen, durchaus erreicht worden sei. Viele seien, teils auch mehrfach, deswegen nach Leutkirch gekommen.

Besucher aus nahem Umfeld

Woher die Besucher kamen, habe man zwar nicht statistisch erfasst. „Im Gespräch haben wir aber bemerkt, dass auch sehr viele Gäste aus Isny, Bad Wurzach und anderen Nachbarkommunen zu Gast waren. Außerdem natürlich viele Urlaubsgäste und ‚Weihnachtsbesuche‛ aus aller Welt“, berichtet Stupka. Bei der Werbung für die Eisbahn haben sich die Organisatoren auf Leutkirch, den Ferienpark und direkt umliegende Kommunen konzentriert.

Insgesamt wurden über die gut fünf Wochen knapp 3600 zahlende Besucher gezählt, davon 2500 Kinder, so Stupka. Gut 2800-mal wurden Schlittschuhe ausgeliehen. „Das heißt im Schnitt etwa 105 zahlende Besucher pro Öffnungstag“, rechnet Stupka vor. Er selbst habe die Eisbahn natürlich auch getestet und war auch mit seinen Kindern auf dem synthetischen Eis, erzählt er.

Zwei Tage komplett geschlossen

Lediglich an zwei Tagen war die Bahn witterungsbedingt komplett geschlossen, an anderen Tagen mit sehr schlechtem Wetter wurde aber teilweise etwas früher geschlossen. Bei den Events war der Besuch der Towerstars und die Auftritte der Alphornbläser „Langdinger“ sehr gut besucht, so Stupka, ebenso wie auch die Kinderdisco mittwochs.

Allerdings waren aber auch die Rahmenveranstaltungen fast immer vom Wetterpech verfolgt. Thomas Stupka

Im Vorfeld der Premiere war auch die Rede davon, vormittags Schulen und Kindergärten die Nutzung der Eisbahn zu ermöglichen. Danach gefragt, ob hier schlussendlich Kooperationen zustande kamen, erklärt Stupka, dass das Angebot vor allem von der Realschule genutzt wurde. „Hier waren mehrere Klassen vormittags zu Gast.“

Gemeinsam Bilanz ziehen

Mit Blick auf das nächste Jahr werde man sich in Kürze noch mit allen Beteiligten zusammensetzen und gemeinsam Bilanz ziehen. „Dabei werden wir auch überlegen, was wir beibehalten können oder was eventuell für das nächste Mal geändert werden sollte.“

Besonders gefreut habe es die Organisatoren auch, dass so viele Leutkircher Unternehmen als Sponsoren das Projekt großzügig unterstützt haben. „Wenn dann in der nächsten Saison noch das Wetter mitmacht, sind wir vollends zufrieden“, so Stupka.