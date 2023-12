SycoTec setzt sich für soziale Verantwortung ein

„Als nachhaltiges Unternehmen sind wir uns der sozialen Verantwortung an unserem Standort Leutkirch bewusst“, so SycoTec-Geschäftsführer Andreas Köpf (links). Mit der Stiftung Kinderchancen Allgäu wurde eine Patenschaft geschlossen: Für die kommenden drei Jahre kann die Stiftung jährlich mit einer festen Spende von mindestens 2500 Euro planen. Ab 2024 haben die Mitarbeiter von SycoTec die Möglichkeit, freiwillig Engagement zu zeigen: Hierzu wurde die Aktion „Starkmacher-Cent“ ins Leben gerufen. Michaela Lendrates (rechts im Bild, Foto: SycoTec), Projektleiterin der Stiftung Kinderchancen Allgäu, nahm den symbolischen Spendenscheck entgegen. Weitere 2500 Euro gehen an die Stiftung St. Anna. Das Hospiz Ursula wird mit 1000 Euro unterstützt. Die Otl-Aicher-Realschule und die Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen wurden bei Schulprojekten gefördert. Zudem unterstützt SycoTec mit dem Kauf von Adventskalendern die Lions-Hilfe.