SycoTec mit Urkunde „Sozial Engagiert“ ausgezeichnet

Die Leutkircher Firma SycoTec ist für das Engagement für freiwillige soziale Verantwortung geehrt worden. Schon seit Jahren unterstützt der Spezialist für Antriebstechnik soziale Einrichtungen in Leutkirch — unter anderem die Stiftung „Kinderchancen Allgäu“, die das Unternehmen Anfang des Jahres für den Lea–Mittelstandspreis vorgeschlagen hat.

Vergangene Woche fand nun im Neuen Schloss in Stuttgart die Preisverleihung statt. Beworben haben sich hierfür über 260 kleine und mittlere Unternehmen mit maximal 500 Beschäftigten. SycoTec wurde für ihr Engagement mit der Urkunde „Sozial Engagiert“ ausgezeichnet. Auch wenn der Preis in der Kategorie „150 bis 500 Mitarbeitende“ nicht an SycoTec ging — für Geschäftsführer Andreas Köpf trotzdem eine klare Anerkennung, dass das Unternehmen in Sachen „Soziales Engagement vor Ort“ auf dem richtigen Weg ist.