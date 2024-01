SV Weingarten gewinnt Walter-Cup

Sehr erfolgreich ist für den SV Weingarten das zweite Turnierwochenende um den 1.Walter-Cup für Kinder und Jugendliche beim FC Leutkirch gelaufen. Die SVW-Fußballer gewannen sowohl bei der E1 als auch bei der E2 das Turnier. Zum Abschluss spielten am Sonntag insgesamt 20 F-Jugend-Mannschaften beim F1- und F2-Turnier.

Die Vorrunde des E1-Turniers dominierten in den zwei Gruppen der FC Wangen und die SGM Herlazhofen/Friesenhofen. Hinter Wangen qualifizierte sich der TSV Kimratshofen vor dem FC Leutkirch für das Halbfinale. In Gruppe B konnte sich Weingarten laut Mitteilung nur ganz knapp gegen die SGM Seibranz/Unterzeil/Aichstetten durchsetzen. Beide Gruppensieger taten sich im Halbfinale schwer. Die SGM Herlazhofen/Friesenhofen gewann erst im Neunmeterschießen gegen den TSV Kimratshofen. Der bis dahin verlustpunktfreie FC Wangen verlor gegen den SV Weingarten mit 0:2. Das Finale zwischen Herlazhofen/Friesenhofen und Weingarten (Vorrunde 4:0) verlief äußerst spannend. Die SGM war spielbestimmend, aber Weingarten erzielte kurz vor Schluss das entscheidende Tor zum vielumjubelten Sieg.

Knapper Sieg im Vereinsduell

Sehr ausgeglichen war auch das E2-Turnier am Nachmittag. In Gruppe A konnten sich der FC Leutkirch und der SV Weingarten durchsetzen. In Gruppe B qualifizierten sich der SV Weingarten II und der TSV Kimratshofen für das Halbfinale. Weingarten I gewann knapp das Vereinsduell mit 1:0 gegen Weingarten II und zog so ins Finale ein. Das gelang auch dem FC Leutkirch mit einem klaren 3:0 gegen den TSV Kimratshofen. Im spannenden Finale musste wieder das Neunmeterschießen entscheiden. Hier hatte der SV Weingarten etwas mehr Glück und gewann mit 3:2.

Zum Abschluss fand am Sonntag noch das F-Jugendturnier statt. Von 9 bis 13 Uhr spielte die F2 und von 14 bis 18 Uhr die F1. Da es hier noch keine Wertung der Spiele gibt, hatte jedes Team fünf Spiele gegen unterschiedliche Gegner. Je eine Mannschaft aus Beuren, Seibranz, Friesenhofen, Heimenkirch, je zwei Mannschaften aus Bad Wurzach, Wuchzenhofen, Waltershofen/Gebrazhofen, Wangen, Unterzeil und sechs Mannschaften vom ausrichtenden FC Leutkirch traten gegeneinander an. Am Ende waren alle Kinder Sieger und konnten einen kleinen Pokal mit nach Hause nehmen.

Die Turnierorganisation bedankte sich bei der Siegerehrung bei der Stadt Leutkirch für die Überlassung der Halle, beim gesamten Organisationsteam und bei den etwa 100 Helferinnen und Helfern. Großer Dank ging an den Hauptsponsor Walter Baustoffe GmbH für die großzügige Unterstützung sowie an Pizzabob/RAN aus Leutkirch, der die zahlreichen Kinder verköstigt hatte.