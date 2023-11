Der erste Kandidat steht bereits seit mehreren Wochen fest, nun ist auch der Wahltermin fix: Die Wahl des künftigen Leutkircher Oberbürgermeisters findet am Sonntag, 9. Juni 2024 zeitgleich mit den baden-württembergischen Kommunalwahlen sowie der Europawahl statt. Das beschloss der Gemeinderat am Montagabend in seiner jüngsten Sitzung.

Amtsinhaber kandidiert wieder

Amtsinhaber Hans-Jörg Henle hat vor rund einem Monat angekündigt, bei der im kommenden Jahr anstehenden Wahl zum Leutkircher Stadtoberhaupt erneut zu kandidieren. 2008 war Henle zum ersten Mal zum Oberbürgermeister in Leutkirch eingesetzt worden. 2016 erfolgte die Wiederwahl. Der Termin für die nächste Wahl wurde nun mit Zustimmung des Rates auf den 9. Juni festgelegt.

Sollte bei der Oberbürgermeisterwahl eine Stichwahl notwendig werden findet diese am Sonntag, 23. Juni, statt. Offiziell ausgeschrieben werden soll die Stelle Anfang April 2024, ab dann können frühestens Bewerbungen für die Stelle eingereicht werden. Bewerbungsschluss ist am Montag, 13. Mai 2024, um 18 Uhr. Beigefügt werden muss einer Bewerbung unter anderem eine Liste mit 50 Unterstützungsunterschriften.

Superwahlsonntag in Leutkirch

Da an diesem Termin auch die Kommunal- und Europawahlen stattfinden, kommt auf die Leutkircher Bürger ein Superwahlsonntag zu. Ein Termin, an dem Synergieeffekte genutzt werden können, wie Alfons Notz (Bürgerforum) positiv hervorhebt.

Dass Kommunal- und Europawahlen an einem Tag stattfinden, ist nicht neu: Bereits 1994, 2004, 2009, 2014 und 2019 wurden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments und die Mitglieder der Kreis-, Gemeinde- und Ortschaftsräte am selben Tag gewählt. Die Wähler sowie die Wahlhelfer müssen so nur einmal ins Wahllokal, und bei den Kommunen fallen weniger Kosten und weniger Organisationsaufwand an, begründete der Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) diese Terminierung.