Der 24. Dezember fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Laut Ladenschlussgesetz dürften Supermärkte und Discounter für eine bestimmte Zeit öffnen. In Leutkirch macht davon aber keine der großen Ketten Gebrauch. Eine entsprechende Abfrage zeigt, warum nicht und wie sich Aldi Süd, Lidl, Rewe, Feneberg und Norma für den zu erwartenden Andrang am Samstag mit Blick auf drei folgende Feiertage wappnen.

Für bis zu drei Stunden und längstens bis 14 Uhr dürften „Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten“ laut einer Regelung des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (kurz LadÖG) an Heiligabend öffnen. Dies gilt auch für den Verkauf von Christbäumen. Die großen Supermärkte und Discounter in Leutkirch bleiben am 24. Dezember nichtsdestotrotz geschlossen. Auf den zu erwartenden Ansturm am Samstag seien alle vorbereitet.

Die Regale sind gefüllt

„Unsere Märkte bleiben dieses Jahr an Heiligabend alle geschlossen, auch die Märkte in Baden-Württemberg, sodass unsere Mitarbeitenden mit Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest feiern können“, erklärt etwa die Sprecherin von Feneberg. Auf den Samstag seien sie selbstverständlich vorbereitet. „Unsere Märkte in Leutkirch haben an Heiligabend geschlossen. Für den Ansturm am Samstag sind die Regale gefüllt, die Teams in den Märkten hochmotiviert“, betont auch eine Sprecherin von Rewe.

„Die gesamte Vorweihnachtszeit - nicht nur die letzten Tage vor Weihnachten - ist für Mitarbeitende im Lebensmitteleinzelhandel besonders herausfordernd. Deshalb treffen wir in der Personalplanung in den Filialen auf Basis unserer langjährigen Erfahrung Vorkehrungen, damit stets genügend Mitarbeitende gemeinsam die erhöhte Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher decken können“, erklärt die Sprecherin von Norma.

Auch ihre Leutkircher Filiale werde angesichts dieser herausfordernden Vorweihnachtszeit am 24. Dezember geschlossen bleiben. Man möchte die Mitarbeiter und ihre Familien an Heiligabend nicht durch zusätzliche Öffnungszeiten belasten.

Auch Aldi und Lidl geschlossen

Andere Händler aus der Region haben zudem erklärt, dass sich eine Öffnung für drei Stunden wegen des Aufwands und aus betriebswirtschaftlichen Gründen auch nicht wirklich rechnen würde.

Geschlossen bleiben an Heiligabend auch die Filialen von Aldi Süd und Lidl. Bei beiden Discountern ist aus der Presseabteilung zu hören, dass diese bundesweit ihre Filialen am 24. Dezember geschlossen halten. „Durch tagesgenaue Bestellungen in jeder Filiale sorgt Aldi Süd dafür, dass Waren jederzeit frisch und ausreichend verfügbar sind. Dies gilt selbstverständlich auch für die Tage vor Heiligabend und Silvester“, so die Aldi-Sprecherin zudem auf die Frage nach der Vorbereitung für Samstag.