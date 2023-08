Stromausfall in Teilen von Leutkirch und Bad Wurzach

Zu einem Stromausfall ist es am Donnerstag zwischen 12.18 Uhr und 13.20 Uhr in Reichenhofen, Wuchzenhofen, Gospoldshofen und Seibranz gekommen. Das bestätigt ein Pressesprecher im Auftrag von Netze BW.

Ursache war demnach ein umgestürzter Baum, der eine Freileitung beschädigt hatte. Durch Umschaltungen sei es Mitarbeitern von Netze BW gelungen, die Versorgung schrittweise wieder herzustellen.

„So hatten ab 12.47 Uhr alle Haushalte in Bad Wurzach und ab 13.20 Uhr fast alle Haushalte in Leutkirch (bis auf eine Umspannstation) wieder Strom. Die Reparaturarbeiten an der Schadensstelle sind angelaufen“, teilt der Pressesprecher mit.