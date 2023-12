Strahlende Gesichter beim Skitty Cup

Die TSG-Skiläuferzunft Leutkirch hat das erste Langlaufrennen der vierteiligen Rennserie um den Skitty-Cup ausgetragen. Nach den ergiebigen Schneefällen und den ersten Trainingseinheiten auf Schnee freuten sich laut Mitteilung vor allem die jungen Langläuferinnen und Langläufer des Skibezirks Allgäu Oberschwaben auf den ersten Vergleichswettkampf auf Schnee.

Wie so oft meinte es das Wetter dann aber nicht gut mit den Sportlern. Tauwetter und Regen ließ fast alle Loipen schmelzen. Viele helfende Hände, vor allem vom Veranstalters TSG SLZ Leutkirch und des WSV Isny, trotzten dem Tauwetter und präparierten eine ein Kilometer lange Loipe im Langlaufstadion in Isny.

84 Starterinnen und Starter konnten so ihr Können auf Schnee unter Beweis stellen. Am Ende des Wettkampfes durften sich sowohl Sportlerinnen und Sportler als auch Helferinnen und Helfer als Sieger fühlen. Für die TSG SLZ Leutkirch nahmen zwölf Langläuferinnen und Langläufer am Wettbewerb teil.

Erste Plätze belegten: Emily Heinz (Bambini), Felix Schneider (U9), Luzie Link (U13), Julian Schmidt (U13), Rosa-Lina Schneider (U16), Jonas Reich (U16) und Annette Ammann (Damen 55). Auf den zweiten Platz liefen Max Schmidt (U11), Jakob Schneider (U 12), Johannes Gozebina (U14) und Michl Mendler (U16). Fritz Schwarz (U10) wurde Sechster.