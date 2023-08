Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte am Montagabend die Polizei in Leutkirch. Ein Jungstorch war in der Marktstraße zu Fuß unterwegs und flog einfach nicht mehr weg.

Laut dem kontaktierten Storchenbeauftragten war es dem jungen, unerfahrenen Tier in der Altstadt wohl zu eng um zu fliegen, berichtet eine Sprecherin der Polizei. Weitere Startversuche habe er sich nicht zugetraut.

Fahrt mit dem Dienstwagen

Deswegen habe ihn Martin Waizenegger von der Leutkircher Feuerwehr, der laut Sprecherin hier etwas Erfahrung habe, eingefangen. Anschließend nahm ihn die Polizei mit dem Dienstwagen mit.

Um sich zu beruhigen und auszuruhen, verbrachte das Tier die Nacht in der Polizeigarage. Am nächsten Tag brachten ihn die Beamten dann zu einer Wiese bei Herlazhofen, wo sich regelmäßige viele Artgenossen aufhalten — und es viel Platz für einen erfolgreichen Flugstart gibt.