Sternkinder gesucht

In der Grundschule Oberer Graben starten am 2. und 9. Dezember, 10 Uhr die Singproben für die Sternkinder. Am 16. Dezember werden dann die Gewänder verteilt, damit es am 2. Januar 2024 losgehen kann. Kinder, die noch nie Sternsinger waren, können laut Pressemitteilung gerne am ersten Termin zum Schnuppern vorbeikommen.

Dieses Jahr heißt das Leitwort: „Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit“, erklärt Nicole Köhler, aus dem Orgateam der Sternsinger-Aktion in St. Martin, Leutkirch.

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+24“ schreiben die Sternsinger „Christus segne dieses Haus“ an die Tür und sammeln Spenden für langjährige Projekte unserer Kirchengemeinde und Projekte in Amazonien.

Doch es sind nicht nur die Kinder wichtig. Ohne Begleiter sei das Projekt gar nicht möglich, berichtet Köhler. „Es ist ein schönes Zusammenkommen aller, die anderen eine Freude machen wollen und dabei noch Kindern weltweit helfen können.“

Nach dem Besuch der Häuser gibt es jeden Abend einen gemeinsamen Abschluss bei Tee und Vesper. Am Dreikönigstag selbst, gibt es noch ein gemeinsames Mittagessen bevor die Gruppen ihre letzten Runden machen.

Zur Durchführung der Aktion benötigt der Veranstalter circa 100 Kinder - und viele Begleiter. Aber es braucht auch ein Team, das im Vorfeld organisiert und sich während der Aktion um alles kümmert.

„Da die Wohngebiete in Leutkirch mehr und mehr wachsen, werden wir auch in diesem Jahr nicht alle Siedlungen besuchen können. Wer in diesem Jahr auf die persönliche Segensübergabe verzichten muss, steht allerdings erst nach Weihnachten fest (wird ausgelost) und über die SZ oder die Homepage www.leutekirche.drs.de veröffentlicht“, sagt Köhler. Was jedoch schon sicher sei, sind die Besuche in der Repsweihersiedlung, da hier im letzten Jahr keine Besuche stattfinden konnten. Wo die Sternsinger nicht persönlich vorbeikommen, werden Segensflyer eingeworfen.

Wer Interesse hat, die Gruppe auch persönlich zu unterstützen, darf sich gerne melden unter: [email protected]