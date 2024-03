Städteorchester Württembergisches Allgäu lädt zu drei Konzerten ein

Das Städteorchester Württembergisches Allgäu startet am Samstag, 20. April, in Isny mit seiner Frühjahrskonzertreihe. Konzerte gibt es auch in Leutkirch und Wangen. Karten dafür sind am Montag, 2. April, im Vorverkauf erhältlich.

Das Programm der Frühjahreskonzerte ist inspiriert von der zeitgleichen Eröffnung der Landesgartenschau in Wangen. Im ersten Teil des Programmes steht der Kreislauf der Natur im Mittelpunkt. Solistin der Violinkonzerte ist Mihaela Matei, die seit 2022 einen Lehrauftrag an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu hat.

Musikalisch steht der zweite Teil des Konzertes unter dem Motto „bunte Vielfalt“ - so wie sich auch die Landesgartenschau präsentiert. So wird die Suite „Masque et Bergamasque“ von Gabriel Fauré erklingen sowie die Filmmusiken zu „Forrest Gump“ und „Jurrassic Park“. Der Dirigent der Konzerte ist Marcus Hartmann.

Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 2. April. Die Tickets mit freier Platzwahl kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Die Konzerte sind in Isny am Samstag, 20. April, um 19.30 Uhr im Kurhaus am Park, Vorverkauf über Isny Info, Marktplatz 2, Telefon 07562/9999050; in Leutkirch am Freitag, 26. April, um 20 Uhr in der Festhalle, Vorverkauf bei der Tourist Info der Stadt Leutkirch, Telefon 07561/87154; in Wangen am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr in der Waldorfschule, Vorverkauf beim Gästeamt der Stadt Wangen, Telefon 07522/74211.