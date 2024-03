Stadtführungssaison in Leutkirch beginnt im April

Die Saison der Stadtführungen in Leutkirch beginnt. Auftakt ist am 11. April mit einer historischen Stadtführung, teilt die Stadtverwaltung mit.

Bei einer historischen Stadtführung wird die Vergangenheit der Stadt lebendig. Im Mittelpunkt der Führung durch die Altstadt Leutkirchs stehen das Rokoko-Rathaus mit seinem Schwörsaal und dem historischen Sitzungssaal, der mittelalterliche Bockturm und das Gotische Haus sowie das geistliche Viertel mit dem alten Kloster und der früheren „Leutekirche“ Sankt Martin.

Die historischen Wirtshäuser, die in der Innenstadt erhalten sind und heute noch genutzt werden, bieten außer Speisen auch spannende Geschichten. Wer mehr über das „Wirtschaftsleben“ erfahren will, ist bei der Leutkircher Probiererle-Tour richtig. Durch die Stadt schlendern, Wissenswertes erfahren und hier und da ein Probiererle kosten - das bietet die Genießerrunde.

Kleine Gäste können Leutkirch spielerisch erkunden. Gemeinsam mit den Eltern, Geschwistern oder Großeltern lernen Familien bei der Entdeckertour für Klein und Groß Leutkirch im Wandel der Zeit kennen. Wer bei dem Rundgang gut zuhört, erhält am Ende eine Belohnung.

Wer die Natur erkunden will, begleitet den Ranger beim Spaziergang um den Stadtweiher. Bei der Familienführung erfährt man viel über Weiher, Wiesen, Wälder und dort lebende Tiere. Wer seine Augen und Ohren offen hält, entdeckt mit Glück einen besonderen Bewohner.

Das Führungsprogramm wird durch Themenführungen abgerundet. Frühaufsteher können bei der Mittsommerführung in den längsten Tag des Jahres starten. Für die Mutigen gibt es eine Halloweenführung, gemütliche Rundgänge zur Adventszeit verbreiten eine besinnliche Stimmung. Kleine Gäste begeben sich auf Osternestsuche oder lauschen den Geschichten des Nikolaus.

Die erste historische Stadtführung 2024 findet am Donnerstag, 11. April, 17 Uhr, statt. Am 27. März, 14 Uhr, und am 28. März, 16 Uhr, lädt die Touristinfo Familien zur Osterführung mit Nestsuche ein. Treffpunkt zu allen Führungen ist die Leutkircher Touristinfo, Marktstraße 32, Gotisches Haus.

Alle Termine und weitere Infos gibt es unter www.leutkirch.de/fuehrungen. Tickets sind erhältlich in den Leutkircher Touristinfos (Altstadt und Center Parcs Park Allgäu) oder online unter www.leutkirch.reservix.de