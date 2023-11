Stadt bietet kostenlose Energieberatung an

Die Stadt Leutkirch bietet den Bürgern von Leutkirch, Aitrach und Aichstetten in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Ravensburg die Möglichkeit für eine unabhängige, kostenlose Energieberatung an. Das teilte die Stadt mit. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 7. Dezember.

Bei der Beratung werden Fragen zur Energieeinsparung, effektiven Energieverwendung, Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energie und besonders auch zu bestehenden Förderprogrammen beantwortet. Dabei ist es egal, ob ein Altbau saniert werden soll oder es sich um ein neu geplantes Bauvorhaben handelt.

Die Beratungen finden im Leutkircher Bürgerbahnhof, Bahnhof 1 statt. Die Gespräche führt der Ingenieur Eugen Steichele durch.

Für die nächste Veranstaltung ist eine frühzeitige Terminvereinbarung telefonisch unter 07561/87166 erforderlich.