Sprachprojekt zum „Tag der Muttersprache“

Der Johanniter-Sonnentreff in der Eschachstraße 8 in Leutkirch hat seit Anfang des Jahres eine neue pädagogische Leitung. Mit frischen Ideen verstärkt Julia Heine das Team und setzt neue Akzente im Bereich Generationendialog und Angeboten für Familien und Kinder.

Die Stelle der Pädagogischen Leitung wird gemeinsam von der Stadt Leutkirch und dem Landkreis Ravensburg gefördert. Diese Unterstützung ermöglicht es, das Sonnentreff-Angebot für Jung und Alt in Leutkirch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ein neues Format ist die Eltern-Kind-Sprachgruppe „Together“, welche vor allem geflüchteten Eltern und Kindern die Möglichkeit gibt, die deutsche Sprache spielerisch zu entdecken.

Die Sozialarbeiterin Liudmyla Schieren leitet die wöchentlich stattfindende Gruppe an. Sie ist vor zwölf Jahren aus der Ukraine für ihr Studium der Sozialen Arbeit nach Deutschland gekommen und weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig der Austausch mit anderen für das Erlernen einer neuen Sprache ist. Zur Teilnahme sind alle Familien mit Kindern bis drei Jahren eingeladen. „Insbesondere spreche ich auch Familien mit deutscher Muttersprache aus Leutkirch an, teilzunehmen. Unser Ziel ist es, nach dem Motto ,Together’ eine unterstützende Gemeinschaft zu schaffen, in der sich alle Familien willkommen fühlen und sich gegenseitig bereichern können.“

Das erste Treffen findet am Mittwoch, 21. Februar, um 9.30 Uhr anlässlich des „Tags der Muttersprache“ im Johanniter-Sonnentreff statt. Der internationale Gedenktag würdigt die Bedeutung der Muttersprache und Vielfalt der Sprachen weltweit.

Informationen