Sport, Spaß und Musik: Leutkirch feiert ein wunderschönes Kinderfest

Das 213. Leutkircher Kinder– und Heimatfest ist in vollem Gange. Nach der Eröffnung am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz wurde in der Nacht zum Sonntag auf der „Wille“ kräftig gefeiert. Auch tagsüber herrschte dort reges Treiben, während in der Innenstadt Franzosen für Musik sorgten.

Tausende Menschen nutzten die laue Sommernacht auf Sonntag, um sich auf der Wilhelmshöhe auf dem Rummel und bei der Dirndl– und Lederhosenparty mit den „Lausbuam“ zu vergnügen. Zahlreiche Autokennzeichen aus ganz Deutschland waren auf dem Parkplatz zu sehen und zeugten davon, dass erneut viele ehemalige Leutkircher sich das Kinderfest ihrer Heimatstadt nicht entgehen lassen wollten.

Volkslauf und Standkonzert

Sportlich ging es am Sonntagmorgen auf der Wilhelmshöhe zu. Der Allgäu–Volkslauf der TSG–Skiläuferzunft lockten viele Athleten hinauf. Sie freuten sich sicherlich über die relativ frischen Temperaturen.

Bestes Wetter herrschte auch beim Standkonzert auf dem Marktplatz, das die Stadtkapelle Harmonie Bédarcienne gab. Sahnehäubchen waren die Gesangsstücke von Sopranistin Murielle Claveria.

Freundschaft mit Engerazhofen

An die 200 Zuhörer fanden sich dazu ein, darunter viele Mitglieder der Musikkapelle Engerazhofen. Sie verbindet mit den Gästen aus der französischen Partnerstadt Leutkirchs seit 30 Jahren eine Freundschaft.

Die Musiker aus Bédarieux, angeführt von Präsident André Claveria und Dirigent Jose Molero, sind derzeit bei den Engerazhofenern privat untergebracht. Beim Umzug am Dienstag wird man Seite an Seite marschieren.

Fotos: Steffen Lang/ Karl-Heinz Schweigert

Der schöne Kinderfestsonntag ging am Nachmittag mit Spiel und Spaß, vor allem natürlich für die Kinder, auf der Wilhelmshöhe weiter. Am Abend waren dann hauptsächlich für die „Großen“ wieder Rummel und Unterhaltungsmusik angesagt.

Das Programm am Montag

10 Uhr Konzert der Otl–Aicher Realschule, des Hans–Multscher–Gymnasiums und der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu auf dem Marktplatz (nur bei gutem Wetter); 14 Uhr Bungee–Trampolin, Hüpfburg, Ponyreiten auf dem Bolzplatz; 14.30 Uhr Bunter Nachmittag für Jung und Alt mit der Stadtkapelle und Vorführungen und Spiele der Kindergärten und der Grundschule Gebrazhofen, sportliche Spiele der Grundschule am Oberen Graben; 15 Uhr, Kletterbaum, Seilbahn, „Schlange“ und Wasserspiele; 15.30 und 16.30 Uhr, Kasperletheater; 17.30 Uhr Unterhaltungsmusik mit der „Allgaier Schlanzlmusi“; 19 Uhr Kinderfesttheaterin der Festhalle; 20 Uhr Partyband Ob8 (Weinpavillon); 20 Uhr Unterhaltungsmusik mit der Musikkapelle Herlazhofen und „Hofenbrass“.

Das Programm am Dienstag

10 Uhr Festumzug mit historischen Gruppen, Festwagen und Musikkapellen; der Festumzug über Untere Grabenstraße, Marktstraße, Evangelische Kirchgasse, Lindenstraße, Poststraße, Wangener Straße.

11.15 Uhr Unterhaltungsmusik mit der MK Willerazhofen; 12 Uhr Kinderprogramm von der Jugendfeuerwehr und dem städtischen Bauhof, Ponyreiten und Kasperletheater; 13 Uhr Spielen & Basteln für Kinder von den „Grünen Hexen“; 13.15 Uhr Unterhaltungsmusik mit dem MV Wuchzenhofen; 14 Bungee–Trampolin, Hüpfburg, Kasperletheater; 15.15 Uhr Unterhaltungsmusik mit dem MV Merazhofen; 16 Uhr Kasperletheater; 17.45 Uhr Unterhaltungsmusik mit den Urlauer Falschspielern; 18 Uhr Abschluss mit Luftballonstart vor dem Rathaus; 20 Uhr Unterhaltung und Ausklang mit der Stadtkapelle Leutkirch.