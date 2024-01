Spitzen-Ensemble spielt bei „Leutkircher Klassik“

Zum dritten Mal nach 2011 und 2020 gastiert das Notos Quartett mit seinem Programm „Verklärte Nacht“ am Sonntag, 21. Januar, um 17.00 Uhr in der Festhalle Leutkirch. Seit seiner Gründung 2007 wurde das Klavier-Quartett mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Ein Höhepunkt für die VHS-Konzertreihe „Leutkircher Klassik“: Das renommierte Notos Quartett begeistert das Fachpublikum in den großen Konzertsälen weltweit. Immer wieder hebt das immer noch junge Quartett musikalische Schätze. In Leutkirch erklingt die „Verklärte Nacht“ zum 150. Geburtstag von Arnold Schönberg. Christoph Schickedanz, Geigenvirtuose und Komponist, seit 2004 Dozent bei der Sommerakademie Leutkirch, hat das von Schönberg als Streicher-Sextett komponierte Meisterwerk für Klavierquartett arrangiert. Tickets sind bei der Toursitinfo Leutkirch, online unter www.reservix.de und am Konzerttag an der Abendkasse ab 16 Uhr erhältlich.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 wurde das Notos Quartett bereits mit sechs ersten Preisen sowie zahlreichen Sonderpreisen bei internationalen Wettbewerben in Holland, Italien, England und China ausgezeichnet. Sindri Lederer (Violine), Andrea Burger (Viola), Philip Graham (Violoncello) und Antonia Köster (Klavier) haben sich auf den internationalen Konzertbühnen etabliert. . So tritt das Notos Quartett in renommierten europäischen Konzertsälen wie der Philharmonie Köln, der Berliner Philharmonie und dem Konzerthaus Berlin auf. 2022 wurde dem Notos Quartett der renommierte Würth-Preis verliehen. Neben den bekannten Meisterwerken engagiert sich das Kammerensemble für zeitgenössische Musik und brachte bereits etliche ihm gewidmete Werke zur Uraufführung.

Den Musikern ist es wichtig, zu den gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit Position zu beziehen: So gaben die Musiker den ihnen 2017 verliehenen, renommierten deutschen Musikpreis ECHO Klassik in der Kategorie Nachwuchskünstler des Jahres als erste Künstler zurück. Dies geschah als Reaktion auf die ECHO Pop-Verleihung im April 2018, in der ein Album mit antisemitischem und menschenverachtendem Gedankengut ausgezeichnet wurde.

Sie lösten damit eine Protestbewegung aus, der sich viele namhafte Künstler, wie Igor Levit, Daniel Barenboim und Marius Müller-Westernhagen, anschlossen. Infolgedessen wurde die Marke ECHO abgeschafft. Das gesellschaftliche Engagement der Künstler zeigt sich auch in der Förderung junger Musiker - ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit des Quartetts.