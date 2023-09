Spirit of Smokie am Montag unplugged in der Malztenne

In der Malztenne der Brauerei Härle steht am Montag, 2. Oktober, eine Band auf der Bühne , die Musikgeschichte geschrieben hat. Smokie gehörte zu den populärsten Gruppen der 1970-er Jahre und hat mit ihren Songs wie „Living next door to Alice“, „Lay back in the arms of someone“ oder „If you think you know how to love me“ Millionen von Menschen begeistert. Nach dem Ausstieg von Bandgründer Chris Norman war Alan Barton ein würdiger Nachfolger. Doch nach dessen Tod wurde es still um die Band, die insgesamt 15 Top-20-Hits hatte.

Heute steht dessen Sohn Dean Barton als Frontmann auf der Bühne von Spirit of Smokie, um die alten Hits und eigene Stücke im rockigen Smokie-Sound wieder aufleben zu lassen. Spirit of Smokie tragen die große Ära der 70er-Jahre weiter, führen den stimmgewaltigen Smokie-Sound fort und möchten mit den großen Smokie-Hits, bereichert durch ihre eigenen, perfekt mit den Originalen harmonierenden Kompositionen begeistern.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Tickets gibt es an der Abendkasse für 25 Euro, im Vorverkauf für 22 Euro. Härle-Klubber, Studenten und Schüler zahlen 2 Euro weniger. Vorverkauf im Brauereikontor.