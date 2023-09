Spenden-Adventskalender für Vereine der Region startet

„Beim 17. Mal kann man schon von einer Tradition sprechen“, sagt Josef Hodrus, Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO). Er meint damit den bewährten Spenden-Adventskalender, den das Geldinstitut gemeinsam mit der „Schwäbischen Zeitung“ in diesem Jahr erneut organisiert.

Vereine und gemeinnützige Organisationen aus der Region erhalten dabei finanzielle Unterstützung für bestimmte Projekte. Insgesamt werden 100.000 Euro an 100 Spendenempfänger ausgeschüttet. Die Bewerbungsphase beginnt am Sonntag, 1. Oktober und endet am Dienstag, 31. Oktober. Welche Vereine mit welchen Beträgen unterstützt werden, entscheidet eine Jury, die aus Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Ortsvorstehern aus der Region besteht.

„Wollen Steine ins Rollen bringen“

„Wir wollen auf dem Fundament der letzten Jahre aufbauen“, verkündet Josef Hodrus. Deshalb bleibt die Struktur des Spenden-Adventskalenders erhalten. Mit mehr als 300 Bewerbungen hatte es 2022 so viele wie nie zuvor gegeben. „Es wäre toll, wenn dieser Rekord nochmals eingestellt wird“, erklärt der Vorstandssprecher. „Ganz besonders freuen wir uns über Bewerbungen von Vereinen und Initiativen, die noch nie dabei waren oder in den letzten Jahren mit einer Teilnahme gezögert haben“, ergänzt Tobias Pearman, Geschäftsführer der „Schwäbischen Zeitung“ Allgäu-Lindau.

Bewerben können sich Vereine und gemeinnützige Organisationen, die im Gebiet der VBAO ‐ von Aitrach bis Lindau und von Bad Waldsee bis Isny ‐ ansässig und aktiv sind. „Auch wenn sie nicht unsere Kunden sind“, wie Josef Hodrus betont. Gefördert werden ausschließlich neue Projekte oder Anschaffungen. Denn: „Wir wollen Steine ins Rollen bringen.“ Das Gesamtbudget von 100.000 Euro stammt aus von Bankkunden gezeichneten Gewinnsparlosen. Von insgesamt rund 55.000 Losen fließen jeweils 63 Cent in den Spendentopf.

Welche Türchen es gibt

Ab dem 1. Dezember werden in der „Schwäbischen Zeitung“ täglich ein Türchen geöffnet und dadurch die geförderten Projekte bekanntgegeben. An 20 Tagen im Dezember gibt’s „normale Türchen“ mit jeweils zwei Gewinnern ‐ 50.000 Euro werden dafür zur Verfügung gestellt.

Hinzu kommen vier Sondertürchen. So werden am Nikolaustag 20 Projekte mit „Kleinspenden“ in Höhe von 500 Euro bedacht. Jeweils 10.000 Euro können im Rahmen des „SZ-Lesertürchens“ sowie des „Mitgliedertürchens“ ergattert werden. Dabei entscheiden die SZ-Leser für das „SZ-Lesertürchen“ und die Mitglieder der VBAO für das „Mitgliedertürchen“, welches von den zur Wahl stehenden Projekten die höchste Spendensumme erhält.

Motto an Heiligabend

Am Heiligabend sollen dann noch einmal 20.000 Euro verteilt werden. Unter dem Motto „Für die Gemeinschaft“ wird der Fokus in diesem Jahr auf das Miteinander gelegt. Gefördert werden an Weihnachten 20 Initiativen, bei denen sich Ehrenamtliche für ältere Mitbürger engagieren. Dabei könne es um gemeinsame Aktivitäten, Sportangebote, Kulturveranstaltungen oder digitale Angebote für Senioren gehen.

Bewerbungen sind möglich unter www.vbao.de/adventskalender