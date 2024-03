„Ich habe über 50 Leute angesprochen“, sagt Jochen Narr, seines Zeichens Fraktionsvorsitzender der SPD im Leutkircher Gemeinderat. Geholfen hat es am Ende nicht. Die Partei wird in der Allgäu-Stadt erstmals seit Jahrzehnten nicht mehr mit einer eigenen Liste zu den Gemeinderatswahlen im Juni antreten.

Offiziell verkündet haben wird Narr das am Montagabend in der Gemeinderatssitzung, wenn es dort um den Haushalt geht. „In meiner Haushaltsrede werde ich damit einsteigen, dass das vorerst die letzte Haushaltsrede der SPD-Fraktion sein wird“, kündigt er wenige Tage davor beim Gespräch mit der Redaktion an.

Zäsur für Leutkircher Kommunalpolitik

Für die Leutkircher Kommunalpolitik stellt das eine Zäsur dar. Bis dahin gab es „schon immer eine SPD-Liste in Leutkirch“, betont Narr beim Blick zurück. Wobei die sozialdemokratische Gemeinderatsfraktion in den letzten Jahrzehnten maximal aus drei Mitgliedern bestand. Zuletzt war die SPD, wie auch in der aktuellen Wahlperiode, noch mit zwei Leuten im Gremium vertreten.

Bereits im Vorfeld der letzten Wahlen sei es schon immer „spannend“ gewesen, ob es für eine SPD-Liste reicht, erklärt er.

Unser Credo war immer: Wir brauchen so viele Leute, dass wir am Ende zumindest mit zwei Leuten in den Gemeinderat kommen, um damit den Fraktionsstatus zu haben. Jochen Narr

Erfahrungsgemäß seien dafür etwa 14 Kandidaten auf der Liste notwendig.

Am Ende reichte es nicht

„Bisher haben wir zu wenig“, sagte Narr vor gut zwei Monaten. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch die Hoffnung bestand, dass es am Ende eventuell doch noch reichen könnte. Immerhin hatten sie zu diesem Zeitpunkt bereits Zusagen, auch von Männern und Frauen unter 30 Jahren, wie er damals berichtete. Am Ende hat es dennoch nicht gereicht.

Jochen Narr als SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. In dieser Funktion wird er dort bald nicht mehr zu sehen sein. (Foto: Corinna Konzett )

Die Gründe für die vielen Absagen? Fehlendes Interesse für die Kommunalpolitik, der Verweis auf familiäre Verpflichtungen - „und immer wieder: ,Berlin, Berlin, Berlin’“, zählt Narr auf. Offenbar auch, weil sie nicht mit deren Politik im Bund in Verbindung gebracht werden wollen, scheuen sich viele, auf eine Liste zu gehen, über der SPD steht, so Narr.

Schwierige Kandidaten-Suche

Generell sei es offenbar leichter, Kandidaten für Listen zu finden, die nicht von einer Partei getragen werden, sagt Narr. Ähnliches berichtete vor wenigen Tagen auch Emina Wiest-Salkanovic, Vorsitzende der CDU in Bad Wurzach: „Die Menschen tun sich schwer, sich zu einer Partei zu bekennen.“ Parteiunabhängige Gruppierungen hätten es da sicherlich etwas einfacher, mutmaßte sie.

Dass es im Leutkircher Gemeinderat bald keine SPD-Fraktion mehr geben wird „ist sehr bitter“, so Narr. Er betonte aber auch, dass er beziehungsweise die Fraktion im Gemeinderat nie in erster Linie als SPD-Vertreter aufgetreten seien. Vernünftige Vorschläge habe man immer unterstützt, egal aus welcher Fraktion diese kamen.

SPD-Ortsverein weiter aktiv

Auch ohne eigene Fraktion im Rat werde es die SPD vor Ort in Leutkirch weiter geben, stellt Narr klar. Auch er selbst werde weiter für den Ortsverein tätig sein. Klar sei aber natürlich, dass das Aus der Fraktion die Arbeit an der Basis nicht einfacher mache.

Generell sei es für ihn als Parteivertreter vor Ort im Moment schwierig. „Olaf Scholz in seiner Nicht-Erklärung“ störe auch ihn massiv, betont er. In einer solchen Zeit müsse man sein Handeln erklären, so Narr, der als negatives Beispiel die jüngste Debatte um die Taurus-Lieferung nennt, in der der Kanzler über seine Motivation lange schwieg. Mit der „Sprachlosigkeit des Kanzlers“ tue auch er als SPD-Vertreter sich schwer.

Es hat sich zugespitzt

Trotz allem etwaigen Ärger über die Regierung in Berlin müsse man aber auch bedenken, dass es bei den letzten Wahlen schon schwer war, die SPD-Liste zu füllen, erinnert Narr. „Die Gründe für die Nichtkandidatur waren damals dieselben.“ Auch wenn es sich nun nochmals zugespitzt habe.

Er selbst ist seit Anfang 2008 Mitglied des Gemeinderats. Seine Themen in dieser Zeit waren vor allem der soziale Wohnungsbau und die Seniorenarbeit. Gefragt nach den Erfolgen in dieser Zeit, erklärt Narr: Er sehe grundsätzlich alle erfolgreichen Projekte als Gesamtpaket von Gemeinderat und Verwaltung.

SPD-Handschrift der letzten Jahre

Aber es sei sicher gut gewesen, dass die SPD hartnäckig blieb und dadurch die Stelle eines Seniorenbeauftragten geschaffen wurde. Auch im Umstand, dass es heute in Leutkirch kein neues Baugebiet mehr ohne sozialen Wohnungsbau gebe, könne man durchaus die SPD-Handschrift der letzten Jahre erkennen.

Auch ohne eigene SPD-Liste könnte es gut sein, dass Narr auch nach der Wahl im Juni weiter Teil des Gemeinderats ist. Während sein Fraktionskollege Götz Neugebauer nicht mehr kandidieren wird, werde Narr auf der Liste der Unabhängigen antreten. Ebenso wie Stefan Schilpp, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. Mit den Unabhängigen sei die Überschneidung sehr hoch, erklärt Narr. Auf andere Listen sei er deswegen gar nicht erst zugegangen.