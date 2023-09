Das Württembergische Allgäu hat jetzt ein Klimasparbuch. „Es zeigt, wie einfach und genussvoll ökofaires Verhalten im Alltag sein kann“, erklärt Berthold König vom Leutkircher Energiebündnis. Der Verein war es, der die Initiative für den Ratgeber im Hosentaschenformat ergriff. Umgesetzt wurde das Projekt dann zusammen mit den Städten Leutkirch, Wangen, Bad Wurzach und Isny.

Das Klimasparbuch ist in den Städten kostenfrei an vielen öffentlich zugänglichen Stellen erhältlich. Es beinhaltet Anregungen für einen klimafreundlichen Alltag — vor allem in den Bereichen Ernährung, Konsum, Energiesparen, Mobilität oder Wohnen. Beispiele sind die „Top–10–Energiespartipps“, konrete Vorschläge für eine klimafreundliche Ernährung, eine Auflistung von Secondhand–Angeboten in der Umgebung und sogenannte „grüne Ausflugstipps“.

21 Einkaufsgutscheine

Teil der insgesamt 112 Seiten sind zudem 21 regionale Einkaufsgutscheine, die einen Anreiz zum klimaschonenden Konsum geben sollen. „Die Gutscheine regen an, nachhaltige Produkte, Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten in der Region auszuprobieren und klimafreundliche Angebote wahrzunehmen“, teilen die Herausgeber mit. Somit verbinde das Werk Ratgeber und Gutscheinbuch in einem.

„Die Idee ist während der Corona–Zeit entstanden“, erläutert Berthold König vom Leutkircher Energiebündnis. Vergleichbare Klimasparbücher gebe es bereits in anderen, umliegenden Regionen. „Wir wollten den Bürgern etwas für den Klimaschutz an die Hand geben und dabei das württembergische Allgäu zusammenführen“, sagt der Geschäftsführer. Die konkrete inhaltliche Planung und Umsetzung habe rund ein halbes Jahr in Anspruch genommen.

Auflage von 15.000 Stück

Das Handbuch wurde zunächst in einer Auflage von 15.000 Stück gedruckt. „Mal schauen, wie es angenommen wird“, erklärt König. Das Projekt sei durch eine erhebliche finanzielle Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie ermöglicht worden.