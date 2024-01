239-mal musste die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch im Jahr 2023 ausrücken - ein absoluter Rekordwert. In den vergangenen sieben Jahren gab es jeweils weniger als 200 Einsätze. Das geht aus einer Statistik hervor, die Schriftführer Alexander Müller bei der Hauptversammlung der Feuerwehr präsentiert hat. Drastisch gestiegen sind vor allem die Unwettereinsätze.

Bei vielen der 239 Alarmierungen handelte es sich um Routineaufgaben, erklärte Kommandant Michael Klotz. Für die Psyche belastende Aufgaben habe es im vergangenen Jahr glücklicherweise nicht gegeben. An Groß- und Mittelbränden musste die Feuerwehr lediglich drei Einsätze verzeichnen. Nur einer davon - ein Garagenbrand - befand sich direkt auf Leutkircher Gebiet. Die beiden Großbrände ereigneten sich hingegen in Wangen und Legau, wo die Leutkircher ihre Kollegen unterstützten.

Hilfeleistungen mehr als verdoppelt

Die 239 Einsätze - im Jahr zuvor waren es noch 178 - werden in Brandeinsätze (29), Technische Hilfeleistungen (180) und Fehlalarme (30) unterteilt. Vor allem die Technischen Hilfeleistungen sind stark gestiegen, haben sich mehr als verdoppelt. 88 davon (12 im Vorjahr) sind auf mehrere Unwetter zu verschiedenen Jahreszeiten zurückzuführen. Dabei wurden etwa Straßen von umgestürzten Bäumen befreit, Pegelstände von Flüssen und Bächen kontrolliert oder Sturmschäden an Häusern und Dächern überprüft.

Ebenfalls zu den Technischen Hilfeleistungen zählen unter anderem Türöffnungen (26), Verkehrsunfälle (23) und Einsätze wegen Gefahrgut/Ölspur (20). Gleichzeitig sind im Vergleich zum Jahr 2022 sowohl die Brandeinsätze - die vor allem aus Klein- und Fahrzeugbränden bestehen - als auch die Fehlalarme gesunken, führte Schriftführer Alexander Müller weiter aus.

Zusatzbelastung für die Feuerwehr

Am häufigsten wurde die Leutkircher Feuerwehr zwischen 18 und 24 Uhr alarmiert. Auf diesen Zeitraum entfallen 37 Prozent der Einsätze. Es folgen der Vormittag mit 27 Prozent, der Nachmittag mit 22 Prozent und die Nacht mit 14 Prozent.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle bezeichnete die steigende Zahl der Einsätze als „enorme, gravierende Änderung“. Er stellte einen Vergleich zu seinen ersten Jahren als Leutkircher Stadtoberhaupt her. Damals habe es nur etwa halb so viele Einsätze gegeben. Auch die stark gestiegene Zahl an Arbeitsplätzen, an Einwohnern und an Touristen bringe eine Zusatzbelastung für die Feuerwehr mit sich. Henle ist froh, dass es für die großen Herausforderungen in Leutkirch eine „so schlagkräftige Wehr“ gebe.

Unermüdlicher Einsatz

Kreisbrandmeister Oliver Surbeck erklärte, dass die hohen Einsatzzahlen auch zur Entwicklung im gesamten Landkreis passen. Er dankte den Feuerwehrleuten, dass sie ihre „Zeit in die Sicherheit der Stadt Leutkirch investieren“.

Auch Michael Klotz lobte den unermüdlichen Einsatz der Ehrenamtlichen: „In gewohnter Form stand der Leutkircher Bevölkerung das ganze Jahr über, rund um die Uhr, in kürzester Zeit professionelle Hilfe zur Verfügung. 239 Einsätze unterbrachen unsere Nachtruhe, riefen uns vom Arbeitsplatz weg oder durchkreuzten so manchen privaten Plan.“

Großes Interesse an Ausbildungen

Hinzu kamen viele weitere Tätigkeiten - zum Beispiel vielfältige Übungen und Weiterbildungsseminare.

Die Teilnahme an Ausbildungen ist heute nicht immer selbstverständlich, bei unseren Mitgliedern stellt dies noch kein Problem dar. Michael Klotz

So seien 49 Mitglieder in vielen unterschiedlichen Bereichen geschult worden.

Klotz blickte in seiner Rede unter anderem auch auf viele weitere herausragende Veranstaltungen und Aktionen der Feuerwehr im vergangenen Jahr zurück. „Teil dieses Hilfeleistungssystem sein zu dürfen, darauf können alle Feuerwehrkameraden stolz sein. Euch allen gilt mein großer Respekt und meine Dankbarkeit für all die Leistungen, die ihr im Jahr 2023 erbracht habt.“

Stand beim Digitalfunk

Bei der Einführung des Digitalfunks sind Angaben von Klotz die Funkgeräte in allen Fahrzeugen installiert worden. Die Technik für die Zentrale und den Führungsraum im Feuerwehrhaus befinde sich allerdings „noch in der Einbauphase“. Die Einweisungen zum Digitalfunk hätten bereits stattgefunden, sodass im Laufe des ersten Quartals dann komplett umgestellt werden könne.

Von einem sehr positiven Jahr mit vielen Aktivitäten berichtete der neue Stadtjugendwart Lukas Waldhoff. 21 Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren sind in der Leutkircher Jugendfeuerwehr aktiv.