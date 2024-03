„Ich habe mich mit meinen inzwischen 74 Jahren noch nie so erniedrigt gefühlt“, sagt Erika M. Seit Anfang Februar wohnt die Rentnerin in einer Notunterkunft in Leutkirch. Hier landete sie, weil sie aus ihrer Mietwohnung ausziehen musste.

Im Gespräch mit der Redaktion berichtet sie, wie es sich anfühlt, in einer solchen Unterkunft zu leben, wie schwer die Suche nach einer altersgerechten und bezahlbaren Wohnung ist - und warum ihre Familie von dieser Notlage nichts weiß.

Ich schäme mich. Auch wenn ich das eigentlich nicht müsste. Frau M.

Frau M. heißt in Wirklichkeit anders. Mit Blick auf das Stigma, das mit ihrer derzeitigen Wohnsituation verbunden ist, möchte sie ihren richtigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen. „Ich schäme mich. Auch wenn ich das eigentlich nicht müsste.“

Wohnung für drei Parteien gedacht

Der Weg zu ihrer Wohnung in der Notunterkunft führt durch einen kurzen Eingangsbereich über eine Treppe in das obere Stockwerk. Wirklich sauber ist es nicht. Ja, sagt Frau M., der Dreck in den Gemeinschaftsbereichen sei ein Problem. Zuständig dafür seien eigentlich alle Mieter, aber das klappe nicht.

Ein eindrücklicher Ausschnitt aus dem Gemeinschaftsbereich. (Foto: Patrick Müller )

Mit ihrer Wohnung hier habe sie insofern noch Glück, als diese eigentlich für drei Parteien gedacht ist. Neben ihrem Zimmer - in dem neben mehreren Umzugskartons ihr Bett, ein kleiner Tisch und ein Kleiderschrank stehen - gibt es noch zwei weitere Zimmer, die derzeit nicht belegt und deswegen abgeschlossen sind.

Küche mit drei Kochstellen

Dazu gibt es eine Küche mit drei Kochstellen (falls alle Zimmer belegt sein sollten), bestehend aus je zwei Herdplatten, ein Bad und ein zusätzliches separates WC. Das nutze sie aber nicht. Die, zumindest von außen, verschmutzte Lüftungsanlage mache ihr Angst.

Das separate WC nutzt Frau M. nicht. Die, zumindest von außen, verschmutzte Lüftungsanlage mache ihr Angst. (Foto: Patrick Müller )

Ihre direkten Nachbarn in der Wohnung gegenüber seien eine Großfamilie mit acht Leuten, erzählt Frau M. Leider würde diese immer ihre Wäsche über dem Treppengeländer trocknen. Dabei tue sie sich eh schon sehr schwer mit der Treppe, brauche den Handlauf als Unterstützung.

Viel Lärm in der Nacht

Dazu komme immer wieder viel Lärm, sagt sie. Vor allem auch nachts. Einmal hätten mehrere Leute nachts, offenbar ohne Schlüssel, gegen die dortige Tür gehämmert. Sie dachte schon, die wollen die Tür aufbrechen.

In ihrer Wohnung sind die Wände teils stark verfärbt. Auch in anderen Bereichen, etwa rund um die Fenster, bietet sich dem Betrachter kein schönes Bild. Ein Problem sei auch, dass Gardinen fehlen. Vor allem abends und nachts fühle sie sich beobachtet. Natürlich sei ihr klar, dass sie sich in einer Notunterkunft befinde, sagt Frau M. Aber so sei das für sie schon hart, sie fühle sich alleine gelassen.

Ich putzte jeden Tag. Frau M.

Zumindest das, was sie unmittelbar beeinflussen kann, hat Frau M. offensichtlich aber auf Vordermann gebracht und hält es ordentlich. Die Arbeitsoberflächen in der Küche sind sauber, auch das Bad glänzt beim Besuch im Kontrast zur restlichen Wohnung richtig. „Ich putzte jeden Tag. Etwa mit einem Swiffer den Boden. Bad und Küche waren vermutlich noch nie so sauber wie jetzt“, betont sie.

Mit Blumen versucht sie, etwas Farbe hereinzubringen, es sich trotz allem etwas schön zu machen. Das funktioniere aber nicht durchgehend, sagt Frau M., die von Depressionen und Angstzuständen berichtet. „Ich habe kein Selbstwertgefühl mehr“, sagt sie. Familie, die ihr Halt geben könnte, hat sie hier nicht, ursprünglich kommt sie aus Nordrhein-Westfalen.

Mit Blumen versucht Frau M., die Atmosphäre etwas angenehmer zu gestalten. Die Arbeitsoberflächen der Küche putze sie jeden Tag. (Foto: Patrick Müller )

„Meine Familie weiß nicht, wo ich bin“, sagt sie. Auch die Schwester nicht, mit der sie eigentlich einen guten Kontakt habe. Der zu ihrer Tochter und der anderen Familie sei leider nicht so gut, erzählt Frau M. „Die dürfen das (mit der Notunterkunft, Anm. d. Red.) nicht wissen“, sagt sie. Frau M. hat die Sorge, ihre Enkel dann noch seltener zu sehen.

Und beim Thema Freunde berichtet sie: Von denen, wo sie dachte, das sind Freunde, habe sie nichts mehr gehört, „seit das passiert ist“.

Die erfreulichen Momente

Immerhin ab und zu gebe es trotz des Lebens in der Notunterkunft aber auch erfreuliche Momente. So habe ihr etwa ein Bewohner aus einem anderen Gebäude der Notunterkunft schon bei der Wäsche ausgeholfen. Da ihre Waschmaschine derzeit für sie nicht nutzbar sei, durfte sie seine nutzen.

Schön sei immer auch, dass einmal in der Woche eine Frau von der Diakonie vorbeikomme. Auch das Projekt Herzenswärme in der Dreifaltigkeitskirche habe ihr erbauliche Augenblicke beschert. Ebenso wie vor Kurzem ein gemeinsames Singen im Sonnentreff: „Das hat mir so gutgetan.“

Ich bin erschöpft. Frau M.

Und auch die meisten der Hausmeister, die für die Notunterkunft zuständig sind, seien immer sehr freundlich. Einer habe offensichtlich auch dafür gesorgt, dass in ihrer Dusche ein Haltegriff angebracht wird. Dieser helfe ihr sehr, sagt Frau M., die zuvor in einer Wohnung lebte, die an ein betreutes Wohnen angeschlossen war. Aber diese schönen Momente sind seltene Ausnahmen. „Ich bin erschöpft“, von Woche zu Woche gehe es ihr schlechter, erklärt sie.

Mietwohnung zwangsgeräumt

Ihre vorherige Mietwohnung, in die sie 2016 gezogen ist, hat sie nach Differenzen mit ihrem Vermieter verloren. Die Summen, um die es dabei ging, waren anfangs wohl nicht groß, wie ein Blick in die entsprechenden Gerichtsunterlagen zeigt. Wen hier welche Schuld trifft, ist an dieser Stelle nicht zu klären. Das Gericht jedenfalls gab ihrem Vermieter recht. Frau M. hadert in diesem Zusammenhang auch mit ihrem bisherigen Betreuer.

Inzwischen hat sie erfahren, dass ihre frühere Wohnung, in die sie nach der Zwangsräumung keinen Zutritt mehr hatte, wohl komplett geräumt wurde. Sie macht sich große Sorgen um ihre dort verbliebenen Möbel und andere Sachen, erzählt sie.

Schwierige Wohnungssuche

Weil schon länger klar war, dass sie eine neue Wohnung braucht, habe sie sich schon vor dem „Umzug“ in die Notunterkunft immer wieder umgeschaut, aber nichts gefunden. Das Problem: Sie brauche eine Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss oder mit Fahrstuhl, die altersgerecht und bezahlbar ist.

Weil sie wegen ihrer Erkrankung - einer chronischen Schmerzerkrankung, wie sie berichtet - bereits seit mehr als 20 Jahren erwerbsunfähig ist, bekomme sie eine Rente in Höhe von rund 1200 Euro. Das schränke ihre Möglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt stark ein. Und bisher habe sie immer wieder Absagen bekommen.

Deswegen hat sie sich auch an Redaktion gewandt. Sie hofft, auf diesem Weg vielleicht doch noch an eine neue Wohnung zu kommen.

Wer Kontakt zu Frau M. aufnehmen möchte, kann dies telefonisch über 0176/37683111 tun.