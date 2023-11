Nach einer Beschwerde wird ein Parkplatz in Urlau rechtlich abgesichert und der Kulturverein Larifari wird 2024 von der Stadt mit einem Zuschuss gefördert. Das sind zwei der Themen aus der jüngsten Leutkircher Gemeinderatssitzung.

Das dürfte sich der Beschwerdeführer definitiv anders vorgestellt haben: Die Fläche am südöstlichen Ortsrand von Urlau, zwischen Bolzplatz und Reitplatz, wurde mit Beschluss des Gemeinderats offiziell zu einem öffentlichen Parkplatz. Dass das bisher gar nicht der Fall war, wurde erst im Zuge der Beschwerde gegen die Nutzung der Fläche als Parkplatz, auch für Lkws, festgestellt.

Schalltechnische Stellungnahme

Daraufhin wurde im Vorfeld der nun erfolgten Widmung eine schalltechnische Stellungnahme durch das Ingenieurbüro Sieber erstellt, wie in der Sitzungsvorlage zu lesen ist. Die Untersuchung kommt demnach zu dem Ergebnis, dass bei Nutzung der gesamten befestigten Fläche die zulässigen Richtwerte selbst bei 200 Pkw- und 50 Lkw-Parkbewegungen tagsüber weit unterschritten sind. Selbst im Nachtzeitraum seien zehn Lkw-Bewegungen unproblematisch. Dies seien deutlich höhere Zahlen, als sie der tatsächlichen durchschnittlichen Nutzung entsprechen.

Ortsvorsteher Alois Peter betonte in der Sitzung, dass es den Parkplatz an dieser Stelle bereits mindestens seit 1986 gebe. In diesem Jahr seien Bolz- und Reitplatz eingeweiht worden. Für das Dorf sei der Platz wichtig. Wichtig sei aber auch, dass der Parkplatz jetzt nicht über Hinweistafeln an der nahen Landesstraße beworben werde, so Peter. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle bekräftigte, dass das nicht der Fall sein werde: Man wolle die Nutzung nicht intensivieren, sondern lediglich rechtlich absichern.

10.000 Euro für Kulturverein

Thema in der Sitzung war auch der Kulturverein Larifari. Dieser erhält für das Jahre 2024 einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro sowie eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 5000 Euro. Außerdem überlässt die Stadt dem Kulturverein den Bocksaal für Kleinkunst- und Musikveranstaltungen miet- und nebenkostenfrei.

Der Verein plant ein ehrgeiziges Programm für das kommende Jahr, wie Leutkirchs Kulturchef Karl-Anton Maucher in der Sitzungsvorlage darlegt: Rock-, Blues- und Jazzkonzert, Offene Bühne, Kleinkunst. Gute Tradition sei auch die Zusammenarbeit des Kulturvereins mit der Volkshochschule (VHS). Ein Larifari-Team übernimmt die Bewirtung bei den Kleinkunst- und Jazzveranstaltungen der VHS.

2024 zwölf Konzerte geplant

Konkret geplant sind von Larifari für 2024 demnach zwölf Konzerte, vier offene Bühnen und zehn Vinyl-Parties. Bei den Konzerten stehen unter anderem auf dem Programm: Ludwig Seuss von der Spider Murphy Gang, die Status Quo Cover band Quotime , Hundling aus München sowie Roger C. Wade, eine Blues Band aus Köln.

„Die Verwaltung erkennt in der ehrenamtlichen Kulturarbeit des Kulturvereins Larifari einen wertvollen Beitrag zu einem vielfältigen kulturellen Leben in der Stadt und für die Region. Der Kulturverein Larifari ist ein sehr zuverlässiger Veranstalter“, heißt es in der von Maucher vorbereiteten Vorlage.