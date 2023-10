Skibörse in der Festhalle Leutkirch

In Zusammenarbeit mit dem Förderverein der TSG findet in der Festhalle Leutkirch am Donnerstag, 26. Oktober und Freitag, 27. Oktober, die Skibörse statt. Es besteht an beiden Tagen die Möglichkeit Artikel abzugeben. Der Verkauf sowie die Abholung sind am Freitagabend ab 18 Uhr. Die Veranstaltung bietet laut Pressemitteilunh Gelegenheit zum Kauf und Verkauf von Ski-Ausrüstung, sprich nordisch, alpin, Tourenski und Snowboard. Akzeptiert werden Artikel wie Carvingski, Stöcke, Schuhe, Helme, Rückenprotektoren, Skianzüge und Zubehör. Auch Schlittschuh- und Eishockeyausrüstung sowie verschiedene Rodeln sind willkommen, wobei Kinderausrüstungen besonders nachgefragt sind. Erfahrenen Fachberater stehen im Eingangsbereich der Festhalle zur Verfügung, um bei der Preisfestlegung zu helfen. Qualität und Aktualität stehen an erster Stelle. Die Skibekleidung sollte modisch und noch aktuell sein, Skischuhe und Helme dürfen nicht älter als etwa fünf Jahre sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte beachte, dass sehr alte Alpinski nicht angenommen werden.Zur Deckung der Veranstaltungskosten wird bei der Annahme von Kleidung eine geringe Gebühr von 1,- Euro pro Stück erhoben, unabhängig davon, ob die Ware verkauft wird oder nicht. Die Skiläuferzunft behält 15 Prozent des Verkaufserlöses ein. Artikel müssen vorab nicht beschriften oder mit Preisschildern versehen, da dies vor Ort erledigt wird. Annahme: Donnerstag, 26. Oktober von 18 bis 19.30 Uhr sowie Freitag, 27. Oktober, von 16 bis 17 Uhr; Verkauf: Freitag, 27. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr; Abholung: Freitag, 27. Oktober, ab 20.30 Uhr bis 21 Uhr