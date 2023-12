Sirch steuert Renault Zoe für E-Carsharing in Leutkirch bei

Auf nachhaltige Mobilität setzt Sirch mobility, wie die Firma jüngst mitteilte. Mit einem voll elektrischen Renault Zoe hat das Unternehmen in Leutkirch erneut ein E-Fahrzeug am Bahnhof stationiert. Nach vorübergehenden Problemen mit der Ladeinfrastruktur vor Ort ist der Standort nun unter den bewährten Voraussetzungen aktiv.

„Uns ist es wichtig, neben dem Standort am Autohaus Sirch in Leutkirch auch am Bahnhof wieder präsent zu sein. Dank der Energiegenossenschaft Leutkirch, die die neue Ladestation ermöglicht hat, können wir jetzt wieder ein E-Fahrzeug bereitstellen“, wird Emanuel Sanna, Mobilitätsmanager bei Sirch mobility, in einer Firmenmitteilung zitiert.

Sirch mobility verfolgt das Ziel, die Flotte ausschließlich mit Elektrofahrzeugen zu betreiben. Die Buchung des E-Fahrzeugs erfolgt wie gewohnt über die SIRCH mobility App.