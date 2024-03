Mit zahlreichen Frauen auf der Liste und vier amtierenden Stadträten bewirbt sich die Wählervereinigung Die Unabhängigen (DU) bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni in Leutkirch. Sie hat am Sonntagabend im Museumsstüble ihre Kandidaten nominiert.

Drei der bisher sechs Stadträte der Unabhängigen bewerben sich neuerlich um einen Sitz im Gremium: Brigitte Schuler-Kuon, Daniel Krug und Michael Waizenegger. Nicht mehr dabei sind Claudia Maier, der bisherige Fraktionsvorsitzende Bernd Schosser und Burkhard Zorn.

Zwei Sozialdemokraten

Auf der Liste findet sich jedoch noch ein weiterer amtierender Stadtrat: Jochen Narr. Weil die SPD keine eigene Liste mehr aufstellen konnte, kandidieren er und der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Stefan Schilpp diesmal für die Unabhängigen.

Auffallend ist der hohe Frauenanteil der DU. Neun der 19 Personen sind weiblich.

Eine schöne bunte Mischung, auch was Alter und Berufe angeht, sei mit der Liste gelungen, so die übereinstimmende Meinung bei der Nominierungsversammlung.

Interessant auch: In der Bulgarin Margarita Takacs kandidiert eine EU-Bürgerin auf der Liste.

Und Martina Heinz-Freudenthaler gehörte 1984 zu den Gründerinnen der Gruppe und zog dann auch in den Gemeinderat ein. „Es ist nicht die Zeit, sich rauszuhalten, sondern man muss die demokratischen Strukturen stärken“, begründet sie kommunalpolitisches Comeback.

Die Themenbereiche

An Michael Waizenegger war es, die Themenschwerpunkte herauszustellen, mit denen die Unabhängigen im Wahlkampf punkten und die sie in den kommenden fünf Jahren angehen wollen. Sie seien ebenso breit gefächert wie dies die Persönlichkeiten auf der Liste sind, denn „bei uns darf und soll jeder seine eigene Meinung haben“. : Soziales, Bildung, Kultur und ÖPNV sind solche Themen. Alternative Mobilität und alternative Wohnformen auch für Senioren liegen den Unabhängigen gleichfalls am Herzen.

Vorkaufsrecht und Ökologie

Sanieren, aufstocken, nachverdichten müssten dabei künftig eine wesentliche Rolle beim Schaffen neuen und bezahlbaren Wohnraums spielen. Bei der Innenstadtentwicklung machen sich die Unabhängigen für ein Vorkaufsrecht der Stadt für Gebäude in der Innenstadt stark. Migration und Integration stehen ebenfalls auf der Themenliste. Gleiches gilt für die Ökologie, „bei der wir in Leutkirch weit sind, aber noch besser werden wollen“, so Waizenegger.

Auch wenn man weiterhin kritisch sein und Dinge verändern wolle, ist es den Unabhängig doch wichtig, „auch das viele Gute, das es in Leutkirch schon gibt, hervorzuheben und optimistisch zu bleiben“.

Die Kandidaten

Folgende Personen stehen auf der Liste der Unabhängigen für die Wahl am 9. Juni:

1. Brigitte Schuler-Kuon (63 Jahre); 2. Michael Waizenegger (47); 3. Daniel Krug (45); 4. Jochen Narr (62); 5. Carola Neuschel (45); 6. Selina Link (30); 7. Margarita Takacs (45); 8. Michael Birkenmaier (40); 9. Stefan Schilpp (46); 10. Ramona Weilandt (45); 11. Sylvia Hess (49); 12. Tezer Leblebici (54); 13. Luis Hutter (41); 14. Gürkan Bulut (32); 15. Susanne Kolb (44); 16. Johannes Albrecht (29); 17. Christian Greinwald (55); 18. Stefanie Jacobi (56); 19. Martina Heinz-Freudenthaler (70).