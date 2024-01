Zu erwähnen, dass im Allgäu seit Jahrzehnten die Blasmusik ein besonderes Gewicht im Kulturleben und bis heute eine beeindruckende Entwicklung genommen hat, wäre wie „Eulen nach Athen tragen“. Das trifft gerade auf die Stadt Leutkirch mit ihren 15 Musikkapellen zu. Eine gibt es seit 100 Jahren in Willerazhofen.

Das kleine Dorf in Höhenlage über dem Ellerazhofer Weiher mit gerade einmal gut 100 Einwohnern verfügt über fast 60 Blasmusiker, die mit ihrem Dirigenten „Manne“ Schuhmacher auf hohem Niveau spielend auch gerne neue, attraktive und vielversprechende Wege beschreiten: So auch am vergangenen Wochenende in der vollbesetzten Festhalle bei ihren beiden Galakonzerten mit ausgewählten Show-Elementen, die ein fasziniertes Publikum mit viel Applaus und anhaltenden Schlussovationen bedachte.

Berührende Show-Effekte

Die Ursachen für diesen Erfolg sind in erster Linie in der ungemeinen inneren Begeisterung für die Blasmusik zu finden, die mit viel Ehrenamt und Einsatz alle Generationen in der Dorfgemeinschaft zu einer Einheit verbindet und damit auch musikalisch zu Top-Ergebnissen führt.

Eiskalt berührend: Tatjana Göppel (Foto: Karl-Heinz Schweigert )

Gelungen zudem ist das Engagement von hervorragenden Solisten aus der Region, die nicht nur über beeindruckende Stimmen verfügen, sondern mit ausgesuchten Kostümen und gezielter Gestik und Mimik für fesselnde und berührende Show-Effekte sorgten: die Sopranistinnen Gertrud Hiemer-Haslach und Tatjana Göppel sowie Tenor Roland Wintergerst. Hinzu kommt der geglückte Kniff mit dem Einsatz der Jungmusikanten, die unter anderem als Dschungeltiere verkleidet durch die Halle wuselten.

Mit innerer Spannung: Solist Roland Wintergerst (Foto: Karl-Heinz Schweigert )

Sie alle sorgten (inklusive Pause) für ein gut dreistündiges Programm „mit Überraschungen“, das abwechslungsreich und ungebrochen auf hohem Niveau daher keinen Blick auf die Uhr erlaubte. So konzertierte das Sinfonie-Blasorchester mit Gitarristen und Flügel mal alleine mit vollem Sound, mal in leisen Tönen ausgewogen in den Registern sowie in dienender Funktion kongenial mit den Solisten.

Weite Palette an Songs

Dabei reichte die weite Palette vom Schlagzeug-Solo à la Phil Collins zu Beginn und Hits von Robbie Williams und Whitney Housten bis hin in die unerschöpfliche Welt des Kinofilmes und der Musicals: „Skyfall“, „Man in the Ice“, „Jekyll & Hide“, „Elisabeth“ und „Tanz der Vampire“. Bereichernd und erheiternd hierzu im Big-Band-Stile mit „Have no bananas“ ein Stück aus der Gründerzeit 1923 und das große, nicht so bekannte Werk von Udo Jürgens, „Die Krone der Schöpfung“, das er 1999 geschrieben hatte: Unterstützt von gesprochenen eindrücklichen Texten und Sologesang prangerte er bereits vor nun bald 25 Jahren den maßlosen Umgang des Menschen mit seiner Umwelt an und forderte statt Habgier mehr Gemeinsamkeit und Bescheidenheit.

Ein derart kontrastreiches Konzert sprach sicher Jung und Alt gleichermaßen an und hinterließ einen nachhaltigen Klang, den stellvertretend zwei jungen Frauen bündig zusammenfassten: „Wahnsinn - das hätten wir nicht gedacht“.