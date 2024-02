Die Stadt Leutkirch hat am Montag ihren Entwurf für den städtischen Haushaltsplan 2024 vorgelegt. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle hofft, dass das Zahlenwerk - nach den Beratungen mit den Gemeinderatsfraktionen - Anfang März verabschiedet werden kann. Die „Schwäbische Zeitung“ stellt die wichtigsten Fakten rund um den Finanzplan der Stadt Leutkirch vor.

Das Gesamtergebnis ist negativ

Im Ergebnishaushalt wird mit ordentlichen Erträgen von rund 73,2 Millionen Euro gerechnet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von rund 75 Millionen Euro gegenüber. Unter dem Strich ergibt sich ein Defizit von circa 1,8 Millionen Euro. „Wir haben es nicht geschafft, davon runterzukommen“, erklärte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.

Die Gründe dafür liegen nach Angaben von Johannes Simmler, neuer Kämmerer der Stadt Leutkirch, unter anderem in gestiegenen Energiepreisen, Personalkosten sowie der höheren Kreisumlage. „Durch gute Ergebnisse und die Überschüsse der Vorjahre und den aktuell guten Steuereinnahmen können wir dieses Defizit ausgleichen“, erklärte Henle.

Stadt hat ein großes finanzielles Polster

74 Millionen Euro hat die Stadt Leutkirch aktuell an liquiden Mittel (Rücklage) zur Verfügung. Davon könnten im laufenden Jahr nun rund 33 Millionen Euro genutzt werden, um - mit Blick auf den Finanzhaushalt - die geplanten Investitionen tätigen zu können. Deshalb ist auch in diesem Jahr wieder keine Kreditaufnahme geplant. Im Gegenteil: Die Schulden könnten bis zum Jahresende auf rund 36 Euro pro Einwohner reduziert werden.

Steigende Einnahmen bei der Gewerbesteuer

Wie OB Henle erneut betonte, hat sich die Zahl der Arbeitsplätze in Leutkirch in den vergangenen Jahren stark erhöht. Mit der Zunahme liegt die Allgäu-Stadt nach Angaben des Rathauschefs „landkreisweit an der Spitze“. Und durch neue Betriebe, die sich zum Beispiel im Gebiet „Am Saugarten“ ansiedeln werden, ist damit zu rechnen, dass die Beschäftigungszahlen weiter steigen. Die vielen Unternehmen bescheren der Stadt laut Henle „erfreulich hohe Gewerbesteuereinnahmen“.

Wieder keine Steuererhöhungen

Wegen der insgesamt guten finanziellen Lage kann die Stadt Leutkirch im fünften Jahr in Folge auf Steuererhöhungen verzichten. „Trotz enorm steigender Kreisumlage und enormer Inflation“, wie Henle ergänzt. „Wir liegen damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt und auch unter den Hebesätzen vergleichbarer Nachbarstädte.“

63 Millionen sollen investiert werden

Unglaubliche 63 Millionen Euro an Investitionen sieht der Entwurf des Haushaltsplans für das laufende Jahr vor. Allerdings haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass aus Kapazitätsgründen häufig zahlreiche vorgesehene Maßnahmen gar nicht umgesetzt werden können.

Den größten Posten der Investitionen macht die Breitbandversorgung (25 Millionen Euro) aus. Es folgen der Kauf von Grundstücken (7,6 Millionen), der neue Kindergarten im Baugebiet Ströhlerweg (5 Millionen) und Modulhäuser zur Unterbringung von Geflüchteten (2,5 Millionen). Weitere „größere Brocken“ sind zum Beispiel Maßnahmen zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen (1,5 Millionen) oder Ausgaben für den Neubau des Hans-Multscher Gymnasiums (eine Million).

Kosten steigen teilweise drastisch

Erhebliche Mehraufwendungen kommen auf die Stadt Leutkirch unter anderem wegen der deutlich höheren Kreisumlage zu. Die Steigerung des Hebesatzes allein entspreche rund 1,5 Millionen Euro, erklärte Henle. Die Kreisumlage beläuft sich nun auf rund 12,7 Millionen Euro.

Ebenfalls stark gestiegen sind die Personalkosten der Verwaltung - von 17,18 Millionen auf 19,03 Millionen Euro. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie auf im Rathaus neu geschaffene Stellen.

Ebenfalls deutlich ins Gewicht fallen die Energiekosten. Sie liegen 2024 höher, weil die Preisbremse zum Ende des Jahres 2023 ausgelaufen ist.