„Schwäbische Perlen“ mit viel Herz und Bodenhaftung

Wissen Sie, was eine „Leedfeila“ ist? In der vollbesetzten Härle-Malztenne am Samstagabend bei der Lesung von alten und neuen schwäbischen Perlen mit dem Autor und Sprachwissenschaftler Johannes F. Kretschmann, Sohn des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, und seiner kongenialen Schauspielerin Hanna D. Stauß gab es hierzu einige ratlose Gesichter, die aber schnell aufgeklärt wurden.

Eine „Leedfeila“ ist ein Werkzeug, das nach seinem Einsatz unbrauchbar wird, also dann ein „Taugenichts“ ist, dem man auch die Frage stellen darf: „Brot kann schimmle, was kasch Du?“ Allein an diesem Beispiel wird der unermessliche Reichtum der schwäbischen Mundart mit ihrer erdigen Bodenhaftigkeit in allen Facetten deutlich, für die sich die beiden Protagonisten aus Laiz und Inneringen mit ihren faszinierenden Lesungen stark machen.

„Höggschde Konzentration“

„Höggschde Konzentration“ verlangten die beiden vom Publikum - insbesondere im ersten Teil bei den ausgesuchten, auch wirksam szenisch dargebotenen Gedichten und Texten von Sebastian Blau, Michel Buck, Hugo Brotzer und der Tettnangerin Ingrid Koch. Letztere war in der Tenne sogar anwesend und setzte mit ihrem Text über das von Französismen durchwachsene Schwäbisch einen literarischen i-Punkt.

Das ewig Weibliche: Magisch und unwiderstehlich. (Foto: Karl-Heinz Schweigert )

Der eher herb zurückhaltende Kretschmann und die lustvoll zupackende Stauß spielten sich wie selbstverständlich die Bälle zu und befassten sich, nach dem Härleschen Motto „Bier und Spiele“, in ungebremster Lust und Freude mit den Feinheiten des schwäbischen Dialekts. Wie die Bedeutung von „schmegga“ und „riacha“, „das Mensch“ sowie „Dibbelbohrer“ und „Mordsdackel“. Aus dem Leben gegriffen sind zudem bis heute die Themen „Rosakriag“, „Seidaschprong“ und „da Goggeler“. Mit „Goischdargschichta“ setzte „JFK“ mit eigenem Text vor der Pause dann einen tiefsinnig grüblerischen Akzent mit einer Erkenntnis: „Hoimed isch do, wo’s Herz isch.“

Zuschauer liefern Kosenamen

Leichter bekömmlich gestaltete sich dann der zweite Teil: die von den Zuschauern gelieferten Kosenamen, wie „Malefizmetz“, „Schnuggele“ und „Dondersgrott“, sowie die gelungene szenische Darstellung des Sündenfalls in raffiniert textlicher Mischung von Sebastian Sailer und Hugo Brotzer. Einfach spitze auch das Rezept von „Saure Kuddla“, pantomimisch verstärkt durch Hanna D. Stauß, und die „verdrehte Schöpfungsgeschichte“. Hier wurde Eva zuerst vom Herrgott geschaffen, der allerdings den von ihr gewünschten Mann nicht mit den besten Eigenschaften beschrieb.

Alles in allem wurden zwei vergnügliche Stunden verbracht, die nicht nur zahlreichen Szenen- und einen anhaltenden Schlussapplaus verdienten, sondern bestimmt einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Mundart leisteten.