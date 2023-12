Die Großbaustelle an der Leutkircher Mohrenbrücke steht still. Grund dafür ist der Wintereinbruch. Vor allem der Schnee und die niedrigen Temperaturen sorgten dafür, dass die Arbeiten in den vergangenen Tagen auch nicht wieder aufgenommen werden konnten. Große Auswirkungen auf den Zeitplan hat das bislang allerdings nicht. Derzeit wird weiterhin mit einer Eröffnung der neuen Brücke im Juli 2024 gerechnet.

„Die Arbeiten mussten am Freitag, 1. Dezember, wegen starken Schneefalls eingestellt werden“, teilt ein Sprecher des zuständigen Regierungspräsidiums Tübingen (RP) auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Die gute Nachricht aus Sicht der Verantwortlichen: In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen wieder steigen, weshalb auf der Baustelle aller Voraussicht nach weitergearbeitet werden kann.

Ein Puffer ist eingeplant

In diesem Fall hätte der kurzzeitige Baustopp wohl keine negativen Auswirkungen auf das Projekt. Denn: Läuft in der weiteren Adventszeit alles glatt, kann der sogenannte Brückenüberbau noch vor Weihnachten betoniert werden. Wenn das gelingt, liegt die Baustelle weiterhin im Zeitplan, erklärt der RP-Sprecher. Generell werde an der neuen Mohrenbrücke über den gesamten Winter gearbeitet - vorausgesetzt das Wetter lässt es zu.

Manche witterungsbedingten Arbeitsunterbrechungen während der kalten Jahreszeit seien in den Abläufen berücksichtigt - in Form eines eingeplanten zeitlichen Puffers. Sollte die Baustelle stillstehen, erfolgt laut RP „in enger Abstimmung mit den tätigen Baufirmen immer eine Anpassung des Bauablaufs sowie ein Nachjustieren der Arbeitsprozesse.“

Hälfte der Bauzeit vorbei

Die Arbeiten zum Neubau der Brücke haben im Mai begonnen. Somit ist nun etwa die Hälfte der Bauzeit vergangen. Die Zwischenbilanz fällt relativ positiv aus - obwohl die Kosten für das Bauwerk am Ende wohl etwas höher ausfallen dürften als die ursprünglich angesetzten rund drei Millionen Euro. Das liegt nach Angaben des RP vor allem an einigen besonderen Ereignissen.

Dazu zählt der durch anhaltende Regenfälle erzwungene Baustopp Ende August. Weil der Pegel der Eschach damals stark anstieg, wurde der Baustellenbereich überschwemmt, was einige „Sicherungsarbeiten“ nötig machte. Sowohl der kurzzeitige Stillstand als auch die zusätzlichen Maßnahmen hätten beispielsweise Mehrkosten verursacht. Außerdem mussten offenbar nicht vorhergesehene Hindernisse im Untergrund beseitigt werden.