Schmuck Trio eröffnet die Reihe „Leutkircher Klassik“

Originalkompositionen und Bearbeitungen für zwei Klarinetten und Klavier spielen laut Pressemitteilung Sayaka Schmuck, Johann-Peter Taferner (Klarinetten) und Benyamin Nuss (Klavier) im Auftaktkonzert der Reihe „Leutkircher Klassik“ am Samstag, 11. November, 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch.

Sayaka Schmuck hat dem „Schmuck Trio“ ihren Namen gegeben ‐ sie ist im Leutkircher Konzertleben von mehreren Auftritten in der Festhalle eine feste Größe. Sayaka Schmuck stammt aus Bad Waldsee ‐ und sie hat bei einem Wangener studiert Wichtige musikalischen Impulse erhielt sie vom in der Nachbarstadt aufgewachsenen Klarinettenprofessor Martin Spangenberg, bei dem sie in an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar studiert hat. Studien in Hannover und Berlin schlossen sich an. Parallel dazu sammelte sie bei zahlreichen Engagements in großen Orchestern Erfahrung als Soloklarinettistin. Heute widmet sich Sayaka Schmuck vorwiegend der Kammermusik; gleichzeitig arbeitet sie als Atem-Coachin.

Das Schmuck Trio ist ein immer noch junges Ensemble mit Sayaka Schmuck und Johann-Peter Taferner (Klarinetten) und dem Opus-Klassik-Preisträger Benyamin Nuss (Klavier). Es bietet feinste Kammermusik auf höchstem Niveau. Die drei preisgekrönten jungen Musiker verbindet eine langjährige Bühnenerfahrung, ausgezeichnete Beherrschung ihrer Instrumente und die Liebe zur Kammermusik. Das zeigt sich in der Interpretation von Originalkompositionen für diese Besetzung u.a. von Felix Mendelssohn-Bartholdy bis hin zu mitreißenden Bearbeitungen von Jazz-Standards.

Jophann-Peter Taferner ist Solo-Klarinettist der Hamburger Camerata, Mitglied des Ensemble Obligat und des Klarinettentrios Schmuck, Leiter des Bad Neuenahrer QuAHRtetts. Er ist ein äußerst vielseitiger und gefragter Solist und Lehrer.

Benyamin Nuss schloss 2016 sein Studium mit Auszeichnung an der Musikhochschule Köln unter Prof. Ilja Scheps ab. Er lebt seine Leidenschaft zur Musik ‐ im Konservatorium, bei Klavierkonzerten in der Berliner Philharmonie, der Alten Oper Frankfurt oder auf Tournee mit Jazzbands. Kein geringerer als Rolando Villazón stellte ihn in der TV-Produktion „Die Stars von morgen“ einem großen europäischen Publikum vor. Nuss tritt auch als Komponist in Erscheinung.

