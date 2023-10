SC Unterzeil-Reichenhofen mit schwacher Abwehrleistung

Es wurde ein ausgeglichenes Fußballspiel in der Landesliga der Frauen erwartet, als der Tabellendritte SC Unterzeil-Reichenhofen zum Tabellenzweiten SV Granheim reiste. Dies bestätigte sich aber nur in der ersten Hälfte. Den ersten Treffer der Partie erzielte Sarah Schmid nach einem Patzer in der Zeiler Defensive (17.) für Granheim. Für den Ausgleich sorgte dann Kristina Lauber vom Elfmeterpunkt, nachdem Melanie Popp im Strafraum gefoult worden war (33.). Nur wenige Minuten später ging Granheim allerdings erneut in Führung. Ein Alleingang von Chantal Fath durch eine zu passive Abwehr sorgte für das 2:1 (41.).

Unterzeil-Reichenhofen rutscht ins Mittelfeld ab

Nach der Halbzeitpause kam der SC Unterzeil-Reichenhofen nicht wie erhofft zurück ins Spiel. Der erneute Anschluss blieb nach einigen zu ungenauen Pässen und vergebenen Chancen aus. Granheim hingegen baute den Vorsprung durch Annika Braig (55.) und Bianca Uhl (77.) weiter aus. Die energischen Schlussminuten vom SCU kamen zu spät. Mit einer 1:4 Niederlage mussten sie sich geschlagen geben und rutschten in der Tabelle ins Mittelfeld ab. Am kommenden Sonntag treffen die Unterzeilerinnen um 13:00 Uhr in Aitrach auf die Konkurrentinnen des FC Blau-Weiß Bellamont.