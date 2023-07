Sattelzug drückt BMW in die Schutzplanke

Auf rund 50.000 Euro beläuft sich der Schaden eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 20 Uhr auf der A 96 bei Leutkirch, Höhe Anschlussstelle Leutkirch–West, ereignete. Ein Sattelzug fuhr auf der rechten Spur in Richtung München, dabei kam er immer weiter nach links und drückte einen auf der linken Spur fahrenden Pkw der Marke BMW in die Mittelleitplanke, berichtet die Polizei.

Der Lkw–Fahrer kollidierte ebenfalls mit der Mittelleitplanke und fuhr ohne anzuhalten weiter. Durch Unfallzeugen konnte der Lkw dann schließlich zum Anhalten gebracht werden. Gegen den 55–jährigen Fahrer schließen sich nun strafrechtliche Ermittlungen an.