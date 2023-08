Rudolf Dentler übergibt Vorsitz an Rosemarie Miller–Weber

Die Bürgerstiftung Leutkirch hat sich in ihrem nunmehr nahezu zehnjährigen Bestehen zu einem überaus erfolgreichen Bürgerprojekt entwickelt. Gemeinsam mit den Vorständen Oliver Stotz, Daniela Heiss, Margit Maier und Thomas Zwerger konnte deren Vorstandsvorsitzender Rudolf Dentler dem Stiftungsrat und der Stifterversammlung bei ihrer jüngsten Zusammenkunft über eine hervorragende Entwicklung in den Jahren 2021 und 2022 berichten. Laut Versammlungsbericht war Dentlers Rückblick auf die vergangenen Jahre etwas getrübt durch seine Entscheidung, nicht mehr für eine weitere Periode als Vorstand zu kandidieren.

Dentler bekleidete das Amt des Vorstandsvorsitzenden seit Gründung der Bürgerstiftung im Jahr 2013. Der Aufbau und die positive Entwicklung der Bürgerstiftung seien für ihn über Jahre hinweg erklärtes persönliches Ziel und Anliegen gewesen. Nicht zuletzt dank seines überaus engagierten und hohen zeitlichen Einsatzes konnte die Stiftung ihre Leistungsfähigkeit permanent erweitern.

Schwerpunkte der Unterstützungsleistungen sind vor allem Projekte in den Bereichen Bildung/Ausbildung, Gesundheitswesen, kulturelle Projekte, aber auch zunehmend die Unterstützung bedürftiger Personen, um diesen mehr Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu geben. Alle Unterstützungszahlungen, Fördergelder oder sonstige Zuschüsse kommen direkt vor Ort an und auch genau dort, wo schnelle und unbürokratische Hilfe vonnöten ist.

Thomas Zwerger und Margit Maier hatten vor der Versammlung ebenfalls erklärt, dass sie aus beruflichen oder privaten Gründen ihr Mandat als Vorstand der Stiftung nicht mehr verlängern wollen. Zwerger stand als Jurist der Stiftung seit der Gründung in allen rechtlichen Angelegenheiten zu Seite. Maier gehörte dem Gremium seit fünf Jahren an und konnte mit ihrer langjährigen Erfahrung im Sozialbereich wichtige Impulse und Anregungen geben. Zur Wiederwahl stellten sich der stellvertretende Vorsitzende Oliver Stotz sowie Daniela Heiss.

Mit Lob, Dank und Anerkennung wurde die Leistung der scheidenden und der weiterhin amtierenden Vorstandsmitglieder durch Leutkirchs Oberbürgermeister Henle und die Vorsitzende der Stifterversammlung, Heidemarie Geiger, gewürdigt. Beide dankten auch allen Mitbürgern, die die Bürgerstiftung Leutkirch mit Spenden, Zustiftungen und Vermächtnissen bedacht haben.

OB Henle zeigte sich sehr froh und glücklich darüber, dass für die ausscheidenden Vorstandsmitglieder nach mehreren Gesprächen und einiger Überzeugungsarbeit mit Rosemarie Miller–Weber, Daniel Gallasch sowie Roland Braun drei Nachfolger gefunden werden konnten.

Die bisherigen Stiftungsräte standen alle zur Wiederwahl. Für den frei gewordenen Platz von Miller–Weber wurde Rudolf Dentler und Christof Janz als Vertreter der Katholischen Kirche nominiert werden. Die Vorsitzende der Stifterversammlung, Heidemarie Geiger, stellte die einstimmige Bestätigung von Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle (Vorsitzender), Rudolf Dentler (stellvertretender Vorsitzender), S.D. Fürst Erich von Waldburg Zeil, Monika Aguggiaro–Ländle, Monika Heinz, Iris Herkommer, Christof Janz, Wulf–Dietrich Möhring, Leonhard Salzgeber, Hedwig Seidel–Lerch und Barbara Waldvogel fest. Wiedergewählt wurden zudem Heidemarie Geiger als Vorsitzende der Stifterversammlung und Dieter Hummel als deren Stellvertreter.