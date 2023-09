Ruckartiger Fahrbahnwechsel führt zu Unfall auf A 96 bei Leutkirch

Ein blauer Pkw ist am Samstag gegen 15.55 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Leutkirch–Süd auf die A 96 Richtung Lindau eingefahren und zog laut Polizei anschließend ruckartig auf den rechten Fahrstreifen. Ein dort fahrender Mercedes–Benz musste daraufhin nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und kollidierte dabei seitlich mit einem links neben ihm fahrenden Suzuki. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro. Der Unfallversucher fuhr jedoch weiter. Zeugen, die Angaben zum Flüchtigen machen können, sollen sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg (Tel. 07563/90990) in Verbindung setzen.