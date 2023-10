Roderich Kiesewetter fordert: „Russland muss verlieren lernen“

Keine leichte Aufgabe für Moderatorin Nina Poelchau. Auf dem Gänsbühl demonstriert eine kleine Friedensgebetsgruppe für „Frieden ohne Waffen“, während drinnen der als „Hardliner“ angekündigte Gesprächspartner und damit kein Geringerer als Roderich Kiesewetter, seit 2014 Obmann für Außenpolitik der Unionsfraktion im Bundestag und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, erwartet wird.

Seine These „Russland muss verlieren lernen und das Existenzrecht seiner Nachbarn akzeptieren“ kann er argumentativ erstklassig untermauern, gleich mehrmals an diesem Abend im voll besetzten Bocksaal anbringen und mit seiner Präsenz und geschliffenen Redekunst bei Moderatorin Poelchau die anfänglich zu spürende Nervosität schnell abklingen lassen. Muss sie doch dem 60-jährigen, aus Pfullendorf stammenden Offizier a.D. und Bundestagsmitglied seit 14 Jahren, eigentlich nur Stichworte liefern. Der Gast erweist sich an diesem Abend als profunder Kenner der politischen Machtverhältnisse im Osten ‐ und auch weltweit.

Das Thema ist ernst, lässt keine Lachmomente zu, die Stimmung im Saal ist gedämpft, leise, irgendwie bedrückt und so etwas wie Zwischenapplaus gibt es zunächst überhaupt nicht. Bis zu 2500 Mails würden ihn pro Woche erreichen, zu diversen Themen. Mit seiner Russlandpolitik seien viele einverstanden. Aber es gebe auch kritische Stimmen.

Garage wurde schon beschmiert

Und ja, auch seine Garage sei schon beschmiert worden, aber als „Kriegstreiber“ oder auch nur als „Hardliner“ betitelt zu werden „schmerze schon.“ Vor allem auch, weil er sich viele Jahre lang als Abrüstungsbefürworter, zum Beispiel im deutsch-russischen Forum, engagiert habe, bevor er dort 2017/2018 bemerkte, „dass die Stimmung gekippt ist und sich alles nur noch auf Krim und Nordstream 2 konzentriert hat“.

Wir müssen verhindern, dass die Ukraine zerfällt. Roderich Kiesewetter

Poelchau versucht immer wieder Unterbrechungen des Redeflusses des brillanten Redners, kommt manchmal besser damit durch, manchmal schlechter. Was Roderich Kiesewetter zum Ukraine-Krieg zu sagen hat, verfolgt eine harte Linie. Er kennt Russland, hat jahrelang dort gelebt, war als Offizier auch in Afghanistan und auf dem Balkan, war mehrmals in der Ukraine und sieht nur einen Ausweg: „Wir müssen verhindern, dass die Ukraine zerfällt.“ Würde das passieren, wären die Folgen katastrophal, wie er sagt.

„Ukrainern das Arbeiten erleichtern“

Und malt gleich ein Zukunftsszenario an die Wand: „Es gibt dann weitere Tote und viele Umsiedlungen. Allein zehn bis zwölf Millionen Ukrainer werden das Land verlassen. Wo bringen wir die unter?“ Er plädiert für eine bessere Integration der bereits anwesenden Ukrainer in Deutschland. „Wir müssen es ihnen erleichtern zu arbeiten“, sagt er dazu, „etwa Ausbildungsabschlüsse anerkennen. Sie wollen hier arbeiten, und dann scheitert es an unseren Gesetzen, das darf nicht sein“.

Roderich Kiesewetter bereitet der Moderatorin im Grunde „ein gemähtes Wiesle“, ein paar Stichworte genügen und der studierte Wirtschaftswissenschaftler, Russlandkenner und Sicherheitsexperte kann loslegen. Verhandlungen als Lösung? „Nein, Putin verhandelt nicht“, ist sich Kiesewetter sicher, „er setzt sich zwar an den Tisch, hält sich aber nicht an Abmachungen und macht danach weiter.“ Der Kreml-Chef begehe Kriegsverbrechen und versuche die Spuren zu tilgen, entführe Kinder und schicke Hundertausende junger Russen ‐ die meisten aus ethnischen Minderheiten stammend ‐ an die Front und in den Tod.

Kritik am Zögern der Bundesregierung

Bedrückendes Schweigen herrscht im Saal als Kiesewetter vom Schicksal eines Elfährigen erzählt, der nach dem Tod der Mutter von Russen entführt und nur durch das Rote Kreuz und den Einsatz der Großmutter wieder in seine Heimat und zur Familie zurückgekehrt sei.

Zögern und Zaudern hat bisher nicht dazu beigetragen, dass Russland aufgehalten wurde. Roderich Kiesewetter

Aber was ist mit der Haltung der Bundesregierung? „Das Kabinett leidet unter Uneinigkeit. Zögern und Zaudern hat bisher nicht dazu beigetragen, dass Russland aufgehalten wurde.“ Das Abwarten des Bundeskanzlers sei verständlich ‐ „er will sich schützen“ ‐ aber für die Ukraine „fatal“. Dass Scholz keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern will, hält er für falsch. „Vor ein paar Stunden erst habe ich vom Nein der Bundesregierung gehört, jetzt hoffe ich aber, dass sie sich da noch umstimmen lässt.“

„Ukraine ist für Putin nur ein Zwischenschritt“

Droht eventuell gar eine nukleare Katastrophe? Kieswetter schüttelt den Kopf. „Das wird nicht passieren, der Preis für Putin wäre viel zu hoch.“

Und dann ist da noch die Weltpolitik, sind die USA im Gespräch und China. Kommen geo-olitische Argumente dazu, wie beim Thema „Nordstream 2“. Hier ist sich Kiesewetter sicher: „Das war eine reine Einflussaktion für Politiker.“ Und immer wieder Putin und Russland, „das die Ukraine doch nur als Zwischenschritt sieht, bevor Moldawien und das Baltikum drankommen.“

Gibt es noch eine Chance auf Frieden? „Ich befürchte Schlimmes“, sagt er, aber zeigt dann doch noch eine positive Möglichkeit auf. „Falls die Ukraine auf die Krim verzichtet und sie abtrennt, müssten die Russen aufgeben.“ Dass die Russen extrem veraltete Waffen und Geräte im Einsatz hätten, käme dann positiv dazu.

Im dritten Talk-im-Bock-Teil sind wie üblich die Zuhöreranliegen dran ‐ laut Kiesewetter „allesamt gute Fragen“. Auch hier kein langes Überlegen, kein Zögern beim Antworten. Sein Credo ist klar, sein Kurs eindeutig: „Ich bin Optimist, aber wir sollten was Russland betrifft, mutig sein.“ Jetzt wird geklatscht. Und zwar beherzt.

Am Ende gibt es noch zwei Gedichte

Am Ende noch was Privates: In welches Land er denn auswandern würde? Auch hier eine schnelle Antwort: „Machen wir unser eigenes Land besser, dann wird’s gut.“ Für persönliche Fragen ‐ Kiesewetter ist Vegetarier und seine Hobbies sind Gedichteschreiben, Schwimmen und Gartenarbeit ‐ bleiben am Ende nur fünf Minuten.

Immerhin kann der CDU-Obmann da noch zwei kurze Gedichte mit den Titeln „Das Böse“ und „Der neue Adel“ vortragen. Viel Applaus, auch für die gewohnt professionelle musikalische Gestaltung von „just friends“ und eine Saalspende von rund 1500 Euro für die ukrainische Nichtregierungsorganisation namens „come back alive“, die Frontheimkehrer unterstützt.