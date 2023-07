Rock’n’Roll im Brauereihof

Für Rock’n’Roll stehen die sieben Jungs von „The Kiss‘n’Kills“, die am Freitag, 28. Juli, auf der Rampe der Brauerei Härle spielen werden. Mit einem Mix aus Indie–, Punk– und Kick–Ass–Rock’n’Roll versprechen die Musiker aus Ravensburg und Ulm Spielfreude gepaart mit Songwriting und eingängigen Melodien. Was Kiss‘n‘Kills von anderen Bands unterscheidet, ist, dass sie die klassische Rock–Besetzung durch einen Bläsersatz mit Posaune, Trompete, Saxophon erweitert haben. Das erinnert an Ska und Reggae. Beginn der Veranstaltung, die bei schlechtem Wetter in der Malztenne stattfindet, ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro im Vorverkauf im Brauereikontor und 15 Euro an der Abendkasse. Härle–Klubber, Studenten und Schüler zahlen zwei Euro weniger.