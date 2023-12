Der große Rewe-Markt von Fabio Motta in den Leutkircher Bahnhofsarkaden wird bald für knapp zwei Monate geschlossen bleiben. Samstag, 13. Januar, ist der letzte Öffnungstag, danach laufen umfassende Umbauarbeiten. Die Wiedereröffnung ist für den 7. März geplant.

Auf SZ-Anfrage erklärt eine Rewe-Sprecherin unter anderem, was sich durch den Umbau ändert, welche Lösungen mit den Mitarbeitern gefunden wurden und wie man generell den Standort Bahnhofsarkaden einschätzt.

Neuester Stand der Technik

„Der Markt wird komplett umgebaut sowie auf den neuesten Stand der Technik und optisch auf das neueste Rewe-Shop-Konzept gebracht“, kündigt Susanne Münch, die Pressesprecherin für die Region Südwest, an. Dazu, wie groß die Investition ist, die in den Markt fließt, gibt sie keine Auskunft. Das handhabe man bei Rewe im Hinblick auf Investitionssummen und betriebswirtschaftliche Zahlen grundsätzlich so.

Mit Blick auf die Mitarbeiter erklärt sie, dass mit diesen für den Zeitraum des Umbaus individuelle Lösungen vereinbart worden seien. Neben Urlaubstagen gehe es dabei unter anderem auch darum, dass Mitarbeiter in anderen Märkten eingesetzt werden, wo sie in neue Aufgaben eingearbeitet werden. Zudem werde das Team bereits deutlich vor der Wiedereröffnung vor Ort im Einsatz sein, um etwa beim Einräumen des umgebauten Marktes zu unterstützen.

Neue Selbstbedienungskassen

Als Beispiel für neuen Aufgaben nennt Münch mit den sogenannten Selfscanning-Kassen beziehungsweise Expresskassen eine technische Neuheit. An diesen Selbstbedienungskassen können Kunden nach dem Umbau die Waren selbst einscannen.

Neu installiert werde auch der Service „Scan&Go“: Mit der entsprechenden App auf dem Smartphone können Kunden Artikel dann direkt beim Einkaufen selbst scannen, in den Einkaufswagen legen und an der Expresskasse mit dem Smartphone bezahlen. Ziel sei jeweils eine Zeitersparnis für die Kunden.

Größere Mitarbeiterräume

Auch die Nebenräume für die Mitarbeiter werden neugestaltet und vergrößert, erklärt Münch. Zudem werde die Metzgerei-Abteilung neugestaltet und durch neue Regale sowie neue Kühl- und Tiefkühlmöbel gebe es im Markt Platz für noch mehr Sortimente.

„So finden sich zukünftig auf der 2500 Quadratmeter umfassenden Verkaufsfläche zum Beispiel eine doppelt so große Frischeabteilung mit Molkereiprodukten, gekühlten Sortimenten, Feinkost sowie eine riesige Käsetheke wieder“, kündigt die Sprecherin an.

„Heiße Theke“ im Eingangsbereich

Eine weitere Neuheit werde eine separate „Heiße Theke“ im Eingangsbereich des Marktes sein - für die Vesper oder ein schnelles Mittag- oder Abendessen. Die Sushi-Theke bleibt erhalten. Die Rewe-Sprecherin betont, dass auch das große Sortiment an lokalen Spezialitäten erhalten bleibe. „Die Kundinnen und Kunden können sich nach dem Umbau auf einen modernen Supermarkt freuen, der umfangreiche Sortimente und Spezialitäten bietet und für die zukünftigen Jahre technisch gut ausgestattet ist“, so Münch.

Die Filiale der Bäckerei Fidelisbäck wird während des Umbaus übrigens ebenfalls geschlossen sein.

Zufrieden mit Standort

Danach gefragt, ob es für den Markt eine große Rolle spielt, dass nun schon länger vier, teils sehr große Ladenflächen in den Bahnhofsarkaden leer stehen, erklärt Münch: „Wir sind zufrieden am Standort. Dafür stehen auch die langfristige Mietvertragsverlängerung und unsere Investitionen in umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen und Umbauten.“ Für den Einkaufsstandort Bahnhofsarkaden insgesamt ist das sicherlich eine gute Nachricht.