Rewe in Bahnhofsarkaden öffnet nach Millioneninvestition wieder

Nach knapp zwei Monaten Umbau ist es so weit: Am Donnerstag, 7. März, öffnet der große Rewe-Markt in den Bahnhofsarkaden wieder. Am Mittwochabend gab es bereits ein feierliches Pre-Opening für Mitarbeiter und Gäste, bei dem diese sich einen Eindruck vom neuen Laden machen konnten.

Rund 80 Mitarbeiter

Betreiber Fabio Motta bedankte sich bei allen Beteiligten für deren Unterstützung, auch bei seinen rund 80 Mitarbeitern. Auch Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle überbrachte seine Glückwünsche.

Er lobte unter anderem das neue Gesicht des Marktes sowie die Energiesparmaßnahmen, die im Zuge der Modernisierung umgesetzt wurden. Henle nutzte die Gelegenheit auch, sich bei den Mitarbeitern zu bedanken.

Er erinnerte daran, dass man in der Corona-Zeit gemerkt habe, wie wichtig die Beschäftigten im Einzelhandel sind. „Dankbar und froh“ sei er zudem, so Henle, dass Motta so viele regionale Produkte in seinem Sortiment habe. Daran hänge auch die Wertschöpfung der entsprechenden kleinen Betreibe in der Region.

Wie Motta erklärte, würden von den über 20.000 Produkten rund 20 Prozent aus der Region kommen. Der für das Gebiet zuständige Rewe-Vertriebsleiter berichtete, dass in den Umbau des Marktes insgesamt rund 3,5 Millionen Euro geflossen seien.

Neue Mitarbeiterräume

Unter anderem wurden die Nebenräume für die Mitarbeiter komplett neugestaltet. Diese befinden sich jetzt in einem neuen Zwischengeschoss über dem Getränkemarkt. Neu sind auch die sogenannten Selfscanning-Kassen sowie eine separate „Heiße Theke“ im Eingangsbereich des Marktes.

Zudem finden sich auf der 2500 Quadratmeter umfassenden Verkaufsfläche zum Beispiel eine doppelt so große Frischeabteilung mit Molkereiprodukten, gekühlten Sortimenten, Feinkost sowie eine riesige Käsetheke wieder.

Zwei Monate Umbau

Danach gefragt, warum der Umbau mit knapp zwei Monaten vergleichsweise lange gedauert hat, erklärte Rainer Neugebauer, Expansionsmanager für dieses Gebiet, dass das unter anderem daran lag, dass alleine die Fließarbeiten für den neuen Boden aufgrund der Größe mehrere Wochen dauerten.

Außerdem habe man die Möglichkeit genutzt, auch andere Gebäudebestandteile zu prüfen. Gestartet seien die Planungen bereits vor rund zweieinhalb Jahren, sagte Neugebauer, der auch die gute Unterstützung durch die Stadt betonte.