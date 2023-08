Rettungsgasse widerrechtlich benutzt

Ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot kommen auf den Fahrer eines Audi zu, der am Montag auf der A 96 schneller vorankommen wollte. Das teilt die Polizei mit. Aufgrund einer Baustelle hatte sich gegen 12 Uhr ein mehrere Kilometer langer Rückstau in Richtung Lindau gebildet. Der Audi–Fahrer nutzte kurzerhand für mehrere hundert Meter die Rettungsgasse, um nicht im Stau zu stehen. Auf einen Lkw–Fahrer kommt unterdessen ebenfalls ein hohes Bußgeld zu. Er stand mit seinem Sattelzug gegen 14 Uhr auf der Gegenspur im Stau und vergaß, eine Rettungsgasse zu bilden. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.