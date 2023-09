Die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Reichenhofen machen sich seit einiger Zeit für die Rettung von Gelbbauchunken stark. Ein Schulprojekt, welches die Kinder mit voller Begeisterung selbst in ihrer Freizeit in den Wald lockt. Die „Schwäbische Zeitung“ war dabei und konnte die Freude der Kinder am Projekt beobachten.

Es ist immer wieder schön, wenn sich Kinder für die Umwelt sowie für den Fortgang der Artenvielfalt einsetzen. An der Grundschule Reichenhofen gibt es seit einiger Zeit ein Projekt, welches das Aussterben von Gelbbauchunken verhindern soll. Bei dieser Amphibienart handelt es sich um eine Gattung eines Froschlurches, die extrem gefährdet ist.

Mit Spaten und Gummistiefel

Mit voller Begeisterung sind die Kinder der Projektgruppe Gelbbauchunken AG unter der Leitung von Fachlehrer Johannes Hillebrand ausgestattet mit Spaten und Gummistiefeln mit großer Freude dabei, kleinen Kreaturen zum Überleben zu helfen. „Es ist voll toll, dass wir die kleinen Tierchen retten können, und das macht auch großen Spaß“, sagt Schülerin Lina. Ihre Schulkollegin Ayleen meint: „Die Unken haben ihren ganz eigenen Ruf, den wir mittlerweile schon nachmachen können“.

Beim Gang in den Wald und zu den von den Schülern angelegten Lebensräumen für die kleinen, etwa fünf Zentimeter große Tierchen hat sich jedenfalls voller Stolz eine große Begeisterung gezeigt. Jedes der Kinder wusste voller Freude eine ganz eigene Geschichte über die kleinen Tierchen zu erzählen. „Wenn man genau hinschaut, ist zu erkennen, dass die Herzlesaugen haben“, meinte eine Schülerin.

Vorsicht ist geboten

Stolz erklärten die kleinen Lebensretter: „Aus 400 Kaulquappen sind mittlerweile etwa 150 kleine gelbbäuchige Frösche entstanden.“ Allerdings sei auch Vorsicht geboten, denn die Gelbbauchunken seien giftig, erklärte eine Schülerin. Ein Umstand, der für den Menschen nicht wirklich gefährlich sei, jedoch beim Zusammentreffen die Schleimhäute stark reizen könne. „Die muss man einfach in Ruhe lassen, dann tun die auch nichts“, erörterte das Mädchen.

Ganz gut zu beobachten sind die kleinen Amphibien, neben zahlreichen Wasserstellen im Reichenhofener Wald, mittlerweile in einem von den Kindern angelegten Terrain namens Unkenhofen. Weitere Biotope sollen laut Schulleiter Daniel Tremp mit Hilfe der kleinen Biologen künftig angebaut werden, um den vor dem Aussterben bedrohten Amphibien einen neuen Lebensraum zu schaffen.

Das sagt der Schulleiter

„Es ist unglaublich wie sich unsere Kinder für dieses Projekt einsetzen. Die Schüler stellen mit großer Begeisterung fest, dass die Population dank ihrem Einsatz stark gestiegen ist“. Er fügte hinzu: „Das ist schon ein großes Lernziel. Denn somit schicken wir die Kinder auf den richtigen Weg, langfristig und vernünftig mit der Natur umzugehen“.

Unterstützt wird das geniale Projekt vom Landkreis Ravensburg unter der Leitung von Tobias Hornung und ganz im Sinne der Biodiversitätsstrategie. Im Rahmen dieser Strategie zur Stärkung der biologischen Vielfalt im Landkreis stellt sich die Kreissparkasse Ravensburg mit ihren Fördermöglichkeiten zur Verfügung. „Ich finde dieses Projekt einfach toll. Im Rahmen unserer kürzlich gegründeten Stiftung, haben wir die Möglichkeit, derartige Aktionen noch mehr zu unterstützen, ganz in der Art und Weise, wie wir es bisher eh schon getan haben“, sagt, Michael Gresens, Vorstandsmitglied der neu gegründeten Stiftung, der sich sichtlich begeistert, vom Tun der Grundschüler zeigte.

Unken sind stark bedroht

Um die Gelbbauchunken steht es schlecht im Landkreis Ravensburg. Die etwa fünf Zentimeter großen Unken mit dem gelben Bauch sind stark bedroht und stehen kurz vor dem Aussterben. Deshalb benötigen die kleinen Kreaturen dringend Hilfe. Ursache ist vornehmlich der Verlust an Lebensraum und Reproduktionsgewässern.