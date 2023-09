Nach langem Dornröschenschlaf und der zwischenzeitlichen Gefahr, zu einer Ruine zu werden, ist das Pumpwerk an der ehemaligen Moosmühle mit tatkräftigem und sacherverständigem Einsatz in seinem Bestand gesichert worden. Verantwortlich dafür ist die Heimatpflege Leutkirch. Das seltene Industriedenkmal ist auf dem Weg, ein attraktiver Anziehungspunkt zu werden.

Ehrenamtliche setzen sich für Denkmal ein

In vielen ehrenamtlichen Stunden wurde das Innere des Gebäudes gesäubert, getrocknet und wieder begehbar gemacht. Hinzu kommen interessant gestaltete Info–Tafeln über Mühlen im Leutkircher Raum sowie über die Geschichte der Wasserversorgung der Stadt und des Pumpwerks. Dank seiner entfernten Lage am Einlauf des Neumühle–Baches wurde es nicht abgerissen und befindet sich nach dem Umbau im Jahr 1947 so als seltenes Industriedenkmal noch im Originalzustand.

Am „Tag des Denkmals“ am Sonntagnachmittag konnte daher Michael Waizenegger zahlreiche Interessierte zu den Führungen begrüßen. Der Dank des Vorsitzenden der Heimatpflege galt insbesondere seinen Helfern, aber auch der Firma App, die die Stelen und Hocker vor dem Pumpwerk gestiftet hatte — und der Volksbank Allgäu–Oberschwaben für ihre Unterstützung des Projektes. Waizenegger erwähnte auch die Kooperation mit der Hochschule Ravensburg, die eine Möglichkeit zu nachhaltiger Produktion von Strom durch Wasserkraft prüft.

Bau startete schon 1895

Bei den zwei Führungen, an denen insgesamt über 80 Besucher teilnahmen, erklärte zunächst Burkhard Zorn die Geschichte der Wasserversorgung in Leutkirch, die nach wiederholtem Mangel an Trinkwasser zum schnell verwirklichten Bau des Pumpwerkes im Jahr 1895 führte.

Peter Feuerstein beschrieb dann im Turbinenhaus die Funktion des Werkes, das ohne Strom bis in die 1960er–Jahre umweltfreundlich Grundwasser mit der Energie des Neumühle– und Riedlesmühlebaches auf den Speicher der Wilhelmshöhe beförderte. Heute führen allerdings beide Zulauf–Kanäle aufgrund des Dammbaues sowie Sturmschäden und der Aktivität des Bibers kein Wasser mehr.

Ob sich dies in Zukunft ändern lässt, wird sich zeigen. Auf alle Fälle möchte die Heimatpflege das außergewöhnliche Pumpwerk mit Führungen der Öffentlichkeit weiter zugänglich machen.