Wegen einer Rauchentwicklung in der Leutkircher Kernstadt im Einsatz waren am Mittwochmittag Feuerwehr und Polizei. Gegen 12.20 Uhr kam es in der Oberen Vorstadtstraße zu einer Rauchentwicklung aus einem Kamin eines Wohnhauses, wie die Polizei auf SZ-Nachfrage berichtet.

Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Über die Schadenshöhe könne derzeit noch nichts gesagt werden, diese dürfte aber gering ausfallen, so eine Sprecherin am Mittwochnachmittag