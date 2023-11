Am Donnerstag, 30. November, 17 Uhr, ist es soweit: Zusammen mit dem Leutkircher Weihnachtsmarkt wird dann auch die synthetische Eislaufbahn auf dem Marktplatz eröffnet. Inzwischen steht auch ein großer Teil des Rahmenprogramms fest, wie Thomas Stupka berichtet.

Bereits fix ist, dass es nach dem Weihnachtsmarkt mehrere feste, wöchentlich wiederkehrende Termine geben wird. So wird etwa immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr der Kinder-Discolauf stattfinden, erklärt Stupka, der bei der Stadtverwaltung für das Projekt Eisbahn zuständig ist. „An den ,Freitagen voller Klang’ wird es handgemachte, traditionelle, winterliche oder stimmungsvolle Live-Musik geben“, so Stupka zu einer weiteren geplanten Veranstaltungsreihe.

„After-Work“-Veranstaltungen

An den Advents-Donnerstagen werde es zudem ab 17 Uhr „After-Work“-Veranstaltungen geben, mit Genussangeboten wie etwa Winter-Spezial-Cocktails. Und an der „Rentiernacht“ am Donnerstag, 21. Dezember, ist ein Winterzauber-Highlight mit Feuershow geplant, so Stupka. An diesem Abend haben Leutkircher Geschäfte für die letzten Weihnachtseinkäufe wieder besonders lange geöffnet.

Die Eislaufbahn auf dem Leutkircher Marktplatz wurde im Laufe der vergangenen Woche aufgebaut. (Foto: Stadt Leutkirch )

Ebenfalls während der Adventszeit regelmäßig stattfinden wird samstags ab 18 Uhr „der Discolauf mit ,DJ Marc Ruman’ und ,DJ m.ART.in’ im Wechsel. Nachmittags wird eine Winterzauber-Show von ,Joy of Voice’ präsentiert“, blickt Stupka voraus.

Training mit Profis der Towerstars

Ein Highlight für Eishockeyfans steht am Dienstag, 5. Dezember, ab 17 Uhr auf dem Programm: Dann werden Profis der Towerstars aus Ravensburg zu Gast sein. Angedacht ist, wenn das Wetter mitspielt, ein Training, Vorführungen und eine Autogrammstunden. Noch sind die Details aber nicht ganz fix, diese werden zeitnah bekanntgegeben, so Stupka. Zustande gekommen sei die Kooperation mit dem DEL2-Verein über persönliche Kontakte.

An zwei Sonntagen werden außerdem nachmittags die Alphornbläser „Langdinger“ spielen. „Weitere Programmpunkte sind noch in Planung und werden rechtzeitig bekanntgegeben“, erklärt Stupka. Während des Weihnachtsmarkts vom 30. November bis zum 2. Dezember wird es auf der Eislaufbahn noch kein gesondertes Rahmenprogramm geben.

Erfahrungen sammeln

Grundsätzlich habe man mit einer solchen Eisbahn in Leutkirch bisher keine Erfahrung, sagte Stupka im Rahmen eines Pressegesprächs zum Leutkircher Weihnachtsmarkt. Deswegen müsse man einfach schauen, was ankommt und was nicht - um daraus für die nächsten Jahre zu lernen. Für den Start habe man viele Dinge aus Sigmaringen übernommen, wo mit einer Eislaufbahn in der Stadt bereits Erfahrungen gesammelt werden konnte.

Bei der Vereinshütte am neuen Holzpodest, über die neben der Hütte des Blauen Affen die Bewirtung an der Eislaufbahn erfolgt, konnte man bereits viele Zeiträume abdecken. „Derzeit haben wir noch zwei Wochenenden frei. Interessierte können sich noch melden“, so Stupka.

Keine Bahn-Ausleihe vorgesehen

Nachdem die Bahn im Laufe der vergangenen Woche aufgebaut und am Donnerstag, 30. November, offiziell eröffnet wird, kann man dort bis zum 7. Januar täglich (außer Heiligabend und Silvester) Schlittschuhlaufen. Nach dem Abbau wird die Bahn dann in einer städtischen Lagerhalle aufbewahrt. Eine Ausleihe an Dritte ist laut Stupka derzeit nicht vorgesehen.

Zwischenzeitlich hat die Stadtverwaltung auch die Öffnungszeiten und Eintrittspreise veröffentlicht. Los geht es demnach immer um 12 Uhr, samstags bereits um 10 Uhr. Schluss ist zwischen 19 und 20.30 Uhr. Die Eislaufzeiten betragen, je nach Tageszeit, zwischen einer und 2,5 Stunden. Danach gibt es immer eine halbe Stunde Wechsel und Bahnreinigung. Kinder bezahlen pro Laufzeit 1,50 Euro, Erwachsene drei Euro. Das Ausleihen von Schlittschuhen kostet 2,50 beziehungsweise 3,50 Euro, je nach Größe.

Weitere Infos zu den Öffnungszeiten, den Preisen sowie Details zur Bahn gibt es online unter www.leutkirch.de/winterzauber